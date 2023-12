Artista celebră care s-a trezit cu un polițist pe scenă lângă ea. A trăit un șoc atunci când și-a dat seama ce se întâmplă

Un adevărat șoc. Asta a trăit una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi în momentul în care susținea un recital de zile mari. Iar toate acestea, din cauza unui polițist prea zelos ca îi urla în ureche.

Cântăreața Alina Eremia, șocată de polițist, pe scenă

Alina Eremia este una dintre de la noi. Frumoasă foc, talentată pe măsură, artista a povestit, pentru , una dintre întâmplările care i-au produs un adevărat șoc pe scenă. Și care, probabil, ar fi fost de râs dacă Alina nu ar fi fost suficient de speriată încât să nu fie nevoită să reia cântecul.

”Am căzut, dar asta s-a întâmplat pe la începuturi. Cea mai funny a fost când s-a urcat un domn polițist lângă mine pe scenă, în timp ce cântam și m-a speriat foarte tare.

Dar la modul că vreau să-ți descriu puțin scena, ca să poți să vizualizezi tot momentul. Eram cu ochii închiși, noi purtăm căști, cântam piesa „Poartă-mă”. Era un moment foarte magic, intrasem în starea piesei, eram pătrunsă de melodie.

Și, la un moment dat, simt pe cineva în spatele meu care țipa, că era foarte tare muzica pe scenă, `Vă rog foarte mult să le spuneți oamenilor din dreapta scenei să nu se mai îmbulzească la poze`. Eu, în primă fază, m-am speriat. Am oprit piesa, am făcut anunțul de maximă importanță și apoi am reluat piesa, că nu puteam să o iau de la mijloc.

A fost amuzant, pe asta n-o s-o uit niciodată. Cred că putea să mai aștepte până la finalul piesei. Nu era vreo situație de maximă urgență sau alarmantă, nu ardea nimic”, a povestit Alina Eremia pentru sursa citată.

La ce nu poate să renunțe Alina

În altă ordine de idei, Alina Eremia are o dependență. Și, am putea spune noi, chiar nu se observă că nu rezistă fără. Nu de altceva, dar silueta ei este un a de model, motiv pentru care, adeseori, frumoasa cântăreață este aleasă să facă reclame pentru produse de lux. Bijuterii cu diamante și altele asemenea.

Dar, totuși, Alina nu . Ba chiar, povestește cu umor, că dă iama în dulapul cu ”bunătăți” atunci când nu o vede nimeni. Dar, mai precizează artista, o face cu mare atenție, cu măsură. Pentru că, altfel, cine știe ce s-ar întâmpla…

”Dependența mea sunt dulciurile. Mă abțin, dar am acolo un dulăpior la care mai atentez, când nu mă vede nimeni. Îl deschizi, le vezi acolo, nu poți să le ignori.

Nu zici `Haide, că iau doar un pic de ciocolată sau uite bombonica asta`, dar cu măsură, evident”, spune Alina Eremia pentru sursa citată mai sus.

Dacă ea este înnebunită cu dulciurile, viitorul ei soț nici nu se uită la ele. El, precizează celebra cântăreață, are un stil de viață sănătos și un regim alimentar pe care, probabil, îl invidiază din tot sufletul. ”Este cel mai bine bărbat”, susține .