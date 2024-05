Artista celebră din România care a divorțat în mare secret. După 10 ani de mariaj, ea și soțul au decis să o ia pe drumuri separate

Artista celebră din România care în mare secret. După 10 ani de mariaj, ea și soțul au decis să o ia pe drumuri separate. Vedeta a dezvăluit care este relația pe care o are fiica sa, în vârstă de 11 ani, cu figura paternă.

Cântăreața renumită din showbizul autohton care s-a separat de partenerul de viață, fără scandal. Mariajul a durat 10 ani

Cântăreața renumită din showbizul autohton care s-a separat de partenerul de viață, fără scandal. Mariajul a durat 10 ani. Cei doi au pus capăt legăturii amoroase fără să dea informații despre motivele rupturii.

ADVERTISEMENT

Vedeta care a divorțat în mare secret este Diana Bișinicu. Fosta participantă a concursului Alege ASIA a dezvăluit că fata sa, Riana, se înțelege de minune cu tatăl său atunci când se întâlnesc. Cătălin este permisiv cu copila în vârstă de 11 ani.

„Când se întâlnesc se înțeleg minunat, se joacă. Ei parcă sunt frați, nu sunt tată-fiică. Se înțeleg foarte bine. Eu sunt cea care are reguli, stricte, ferme. Însă întotdeauna îi spun că o iubesc, însă datoria mea de părinte este să-ți pun limite și reguli.

ADVERTISEMENT

Eu îi explic de fiecare dată că de la mine are toate dragostea, însă o responsabilizez. Mâine, poimâine o să o aduc la târg să își câștige banii ei”, a mărturisit artista pentru publicația .

Cum o educă Diana Bișinicu pe fiica sa, Riana

Diana Bișinicu a dezvăluit cum o educă pe fiica sa, Riana, mai ales de când a divorțat de tatăl ei, Cătălin Andrieș. nu a ieșit în evidență cu acest subiect, dorind să se axeze pe afacerile cu diamante și alte bijuterii.

ADVERTISEMENT

„Ea știe să vorbească cu clienții despre diamante, despre aur. O iau cu mine la târgurile internaționale, îi arăt toate tendințele actuale ale lumii în materie de bijuterii. Și atunci ea știe că tot ce fac pentru ea este din iubire.

Am învățat cum să-i construiesc și să-i clădesc o inteligență emoțională. Am învățat să nu o rănesc oricât de supărată aș fi. Întotdeauna mă gândesc că dacă am adus un copil pe lume datoria mea este să-l iubesc.

ADVERTISEMENT

Dar pentru a-i da ce este mai bun și mai frumos, trebuie să mă vindec eu și să fiu bine eu cu mine”, a completat Diana Bișinicu, pentru aceeași sursă. Cântăreața postează destul de rar imagini cu fiica sa.