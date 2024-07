Artista celebră din România, înșelată de soț cu cea mai bună prietenă. Oamenii o adoră, dar puțini știu prin ce a trecut

O artistă celebră din România a fost înșelată de soțul său cu cea mai bună prietenă a ei. Puțini știu despre calvarul prin care a trecut în urmă cu mulți ani. Cu toate că a fost trădată, l-a iertat pe partenerul ei, dar și pe amica sa. Ce explicație are?

Ce interpretă celebră din România a fost trădată de soț cu cea mai bună prietenă a sa

Elena Merișoreanu, căci despre ea este vorba, fost colonel. Recunoaște că pe parcursul mariajului nu a fost doar lapte și miere între ea și partener, căci acesta a avut tendința de a călca strâmb.

ADVERTISEMENT

. Sunt simbolul dragostei dintre ei, dar și al răbdării și puterii cântăreței de muzică populară de a continua mariajual cu soțul aventurier, indiferent de câte ori a aflat că a trădat-o.

Elena Merișoreanu spune că soțul ei era atrăgător pentru diferite femei. În tinerețe, era un bărbat frumos și cu o funcție înaltă, situație care le determina pe rivalele ei să nu ezite în a începe o poveste de dragoste controversată.

ADVERTISEMENT

Chiar oameni din jur o atenționau pe Elena Merișoreanu că soțul ei era văzut cum ducea acasă o altă femeie cât timp ea era plecată la diferite evenimente, unde era solicitată să cânte. Solista nu lua în seamă niciodată gura lumii.

Elena Merișoreanu a justificat la un moment dat că nu și-a considerat soțul niciodată o proprietate, deși și-a unit destinul cu el. În schimbul reproșurilor, a preferat să treacă cu vederea și să fie tolerantă, de dragul copiilor.

ADVERTISEMENT

”Nu am simțit niciodată că sunt trădată. Nu am simțit că trebuie să cumpăr ceva. Eu nu am știut ce înseamnă cumpărături. Nu mi-a lipsit nimic, nu am fost neglijată. Mama mi-a spus să-l las, să divorțez, că-l ia alta, pregătit cu funcție, cu bani, cu casă, cu tot ce trebuie.

Asta nu se spune(dacă a călcat strâmb în relație), astea nu se spun. Cu cine o să vorbești din muzică, nu o să auzi ceva de mine. Eu am fost prea deșteaptă și am rămas deșteaptă. Nu l-am întrebat niciodată dacă m-a înșelat. Mama mi-a spus că dacă îi văd un bilețel în buzunar când îi calc pantalonii, să nu mă uit, că îi fac sânge rece. Nu am dus lipsă de nimic”, a mai spus Elena Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

De ce și-a iertat Elena Merișoreanu prietena cea mai bună

Elena Merișoreanu primea și apeluri de la amantele soțului, dar știa cum să le răspundă. Totuși, părea că lumea i se va sfârși în clipa când a aflat că cea mai bună prietenă a sa a îndrăznit să intre în căsnicia sa. Cum a reușit să o ierte?

”Mă tot suna ba una, ba alta, pe telefon fix. Și într-o noapte mă sună și îmi spune: Tu ești singură, eu sunt cu bărbatul tău. Eu zic că e lângă mine. Și atunci am zis, în mintea mea: uite, dacă el nu era, eu credeam. Totul e să știi să-ți coordonezi creierul, să-ți vezi în față viitorul.

Era prietena mea cea mai bună, m-am văzut. I-am zis că îi fac, că îi dreg, că o omor, ea a zis: Fă-mi ce vrei, dacă nu îl luam eu, îl lua alta și îl lua de tot. Eu ți-am ținut căsnicia. L-am călcat, l-am spălat. Am luat-o în brațe, am pupat-o, suntem prietene și nici în ziua de azi eu nu am scos un cuvânt la bărbat”, a detaliat Elena Merișoreanu pentru emisiunea online ”În Oglindă”.