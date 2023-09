Artistă celebră, săltată de Poliție: ”Se uitau la noi de parcă eram infractori”

Celebra artistă Andrada Oroș a avut parte de peripeții nedorite la filmările noului său videoclip. S-a lăsat cu poliție și cu legitimarea celor prezenți. Ce s-a întâmplat de fapt și cum s-a ajuns la această situație, ne-a povestit chiar Andrada Oroș, în exclusivitate pentru FANATIK. Iar artista ne-a explicat și cine a fost de vină pentru tot acest incident.

Andrada Oroș, față-n față cu poliția: “S-au legat de prietenii mei”

Frumoasa artistă nu a avut parte de liniște la filmările noului său videoclip. Se pare că înainte de a începe filmarea, s-au trezit direct cu poliția peste ei. Iar organele de poliție i-au interogat în legătură cu recuzita pentru clip și mașinile parcate strategic.

“Am mers la filmări și eram la ultimul etaj al unei parcări supraetajate din Oradea. Nici nu au trecut 15 minute de când am început să ne strângem acolo, cu camere, cu mașini, că apare poliția. Au venit, au dat o raită, efectiv. Nu erau alte mașini parcate, în afară de ale noastre.

Au venit și au început să se lege de prietenii mei, care erau acolo, la filmări. Ne-au luat la întrebări, au spus că ce e cu toată tărășenia asta și tot tam tam-ul.

Nu înțelegeau de ce sunt mașinile parcate așa, cu portbagajele deschise, de ce sunt obiecte pe jos. Era bineînțeles, recuzita pentru videoclip”, a declarat Andrada Oroș pentru FANATIK.

Artista, luată peste picior de polițiști: “Râdeau de noi”

Din fericire, Andrada Oroș nu a avut de ce să-și facă griji. Asta pentru că filmările videoclipului se desfășurau în mod legal. să obțină aprobările necesare pentru a filma fără probleme în spațiul public. Cu toate acestea, poliția nu s-a lăsat înduplecată prea ușor și au început să ceară documentele celor prezenți.

“M-am dus și eu acolo și am văzut că erau doi polițiști mai tineri. Cumva și râdeau de noi, că am venit acolo să facem scandal, sau ceva de genul acesta. Le-am spus că nici vorbă de așa ceva, am organizat un videoclip. De aceea ne-am strâns, pentru a filma acolo.

M-au luat cumva așa de sus și m-au întrebat dacă ne-a dat voie cineva. Iar eu, cu zâmbetul până la urechi, le-am spus că le arăt avizul. Eu vorbisem, am luat aviz de la primărie, inclusiv la jandarmerie. Era totul legal. I-am arătat polițistului avizul, iar el a început să ne ceară tuturor buletinele.

O parte dintre prieteni nu aveau buletinele la ei. Le-am arătat noi și unele pe telefon. Polițistul s-a uitat la ele, dar nu a făcut nimic efectiv cu ele, nu le-au înregistrat într-o bază de date. Pur și simplu se uitau la noi de parcă eram infractori. Se uitau unul la altul și râdeau”, a mai spus Andrada Oroș.

Andrada Oroș și echipa, “sancționați” de poliție

După ce a demonstrat organelor de poliție că toată activitatea se desfășura conform legii, . Însă a mai urmat o serie de “mustrări” din partea polițiștilor. Aceștia i-au informat pe cei prezenți să strângă după încheierea filmărilor și să nu facă prea mare gălăgie.

“Apoi polițiștii ne-au spus că ei credeau că facem ceva ilegal. Dar au precizat și faptul că să nu cumva să ne prindă că aruncăm cu doze de suc în capul oamenilor sau să facem scandal. Le-am spus din nou că nu este vorba de așa ceva, că doar le-am arătat și avizul, că e totul legal, nu am venit să facem mizerie sau gălăgie.

Apoi au mai specificat să nu cumva să plecăm fără să facem ordine după noi. Ne-au luat, așa, de sus. Avantajul meu a fost că aveam autorizație și nu aveau cu ce să se mai ia de noi. Deși au încercat, nu au avut pur și simplu ce să mai facă”, a mai adăugat artista Andrada Oroș.

Vecinele curioase, “informatorii” de serviciu

La final, Andrada Oroș a reușit să găsească și “inculpații” pentru toată pățania. Se pare că cele care au anunțat poliția au fost niște doamne de la blocurile vecine, care au observat că se petrece ceva în parcarea supraetajată.

“Apoi m-am uitat eu așa în jur și am observat că în jurul parcării erau blocuri. Și când mă uit eu mai bine, văd că erau niște băbuțe care se uitau insistent, să vadă ce ne face poliția. Mi-am dat seama atunci că ele au sunat la poliție.

Au văzut că am urcat sus la parcare și ne-am strâns și imediat au sunat la poliție. Iar polițiștii clar, trebuie să-și facă și ei meseria. Doar că ne-au luat așa puțin de sus, dar am scăpat”, a mai declarat Andrada Oroș pentru FANATIK.