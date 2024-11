Artistă de renume mondial, la gala de box organizată de Anamaria Prodan și Ronald Gavril. Au fost stabilite luptele

Celebra soprană Cristina Păsăroiu va fi invitată la . Evenimentul sportiv este programat să aibă loc vineri, pe 29 noiembrie, și să înceapă de la ora 19:00.

Cristina Păsăroiu, invitată la gala de box organizată de Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Locul unde este organizat să se desfășoare „Return of the Thrill Gavril 2” este Circul Metropolitan din București. Gala va fi transmisă în direct de către unul dintre posturile de televiziune Digi Sport. Promoțiile Gavril&Prodan și Florian Fighting Championship prezintă gala „Return of the Thrill Gavril 2”

Zece meciuri la profesioniști și o luptă între amatori vor fi confruntările de la „Return of the Thrill Gavril 2”. Jgheban Andrei și Nica Renato sunt cei doi sportivi amatori care vor boxa la Circul Metropolitan.

Ronald “The Thrill” Gavril vs. Juan “Meteoro” Boada, duelul serii. Tabloul general

Ciocnirea dintre Ronald “The Thrill” Gavril și Juan “Meteoro” Boada va reprezenta main event-ul galei de box. În cadrul acestuia, iubitul Anamariei Prodan se va bate pentru titlul mondial WBF.

În cariera sa de profesionist, Roland Gavril (38 de ani) a înregistrat 22 de victorii, dintre care 18 prin KO, și trei înfrângeri. Oponentul său, Juan “Meteoro” Boada (30 de ani) are 15 succese și 8 eșecuri.

Celelalte nouă dueluri între profesioniști sunt următoarele:

1. Ahmet Callaki vs. Stefan Maric;

2. Nikola Prajo vs. Davit Gogishvilli;

3. Nejc Petric vs. Ruben Movsesiianni;

4. Amansio Paraschiv vs. Merab Turkadze;

5. Nenad Zamfirovic vs. Angel Adrian Barroso;

6. Todorche Cvetkov vs. Maximiliano Alejandro Sosa;

7. Cheyenne Hanson vs. Nopphalukkul Miss Phanaluk;

8. Mirel Drăgan vs. Orlen Padilla;

9. Andrei “The Sylvanian Warrior” Florian vs. Jose “La Dinamita” Espinoza.

La gala organizată de Anamaria Prodan și de Ronald Gavril va cânta soprana Cristina Păsăroiu. Celebra artistă va participa înainte, pe 17 noiembrie, la Arena Oradea, la un concert alături de marele tenor Andrea Bocelli, conform . În continuare, biletele se găsesc la casieria Circului Metropolitan și pe bilete.ro.

Anamaria Prodan, un nou atac către Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și-a manifestat bucuria legată de evenimentul sportiv în care va fi implicat Ronald Gavril, partenerul ei de viață. Agenta , antrenorul Laurențiu Reghecampf.

”Laurențiu va putea să vadă la Ronald Gavril ce înseamnă o viață ca-n Rocky, căci la tribunal nu mai știa cum îl cheamă”, a fost mesajul Anamariei Prodan, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.