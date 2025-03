Artista din România angajată la primărie își dezvăluie marile secrete: „Mi-a scos Dumnezeu în cale”

Artista din România care e în plină evoluție profesională, dar care în paralel realizează și o emisiune tv și e auditor la o primărie, vorbește despre secretele provocărilor sale de zi cu zi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Giulia Popovici, artista din România care lucrează și la primărie, interviu exclusiv

una din cele mai apreciate speranțe ale de la noi ne-a oferit un interviu despre cariera ei, despre cum împacă scena cu biroul de la primărie, dar și ce mari așteptări are de la tot ceea ce face.

Giulia, ai avut inițial dorința de a deveni polițistă, însă ai ales să studiezi Dreptul și să urmezi calea muzicii. Ce anume te-a făcut să iei această decizie?

Giulia Popovici, artista angajată la : Părinții mei, în special mama mea a pus mare accent pe educația mea și m-a îndrumat mereu în a alege ceea ce este cel mai bun pentru mine. Și-a dorit mereu de la mine să fiu la cel mai bun liceu, să iau cele mai bune note, să fiu mereu în față. Cariera de polițistă mi-a fost cumva insuflată de către mama mea, considerând că este o carieră de viitor care oferă o anumită stabilitate.

Artista de la primărie: „Când iubești ce faci, nimic nu este greu”

M-am pregătit intens pentru acest lucru, însă chiar în anul când trebuia să decid acest lucru, am ales să mă înscriu la Facultatea de Drept din Timișoara. În ceea ce privește muzica, mereu am fost implicată în activitățile artistice și am avut această înclinație. În momentul când am ajuns la Timișoara, tatăl meu m-a îndrumat să mă înscriu la Școala Populară de Arte și practic, de acolo a început totul. Mă regăseam mult în muzică.

Profesezi ca auditor în Primăria Orașului Ciacova și moderezi o emisiune la un post local de televiziune. Cum reușești să îmbini aceste responsabilități cu pasiunea ta pentru muzică?

Giulia: Cred că atunci când iubești ceea ce faci, nimic nu este greu. Sunt o persoană foarte activă, îmi place să muncesc și iubesc în egală măsură și domeniul în care am terminat studiile, cel al științelor juridice și cel al cântecului. Totul a venit natural, inclusiv propunerea de a modera această emisiune. Îmi plac provocările și consider că dețîn această forță interioară de a face mai multe lucruri și cred că mă ajută și această dorința pe care o am in mine, cea de a evolua mereu.

„Nu sunt cea mai organizată persoană din lume”

Programul tău este destul de încărcat, fiind prezentă la muncă de luni până vineri și având evenimente muzicale în weekend. Cum reușești să îți gestionezi timpul și să menții echilibrul între carieră și viața personală?

Recunosc că nu sunt cea mai organizată persoană din lume, însă modul de viață pe care îl am și activitățile pe care le am, mă obligă să fiu așa. Încerc atunci când am timp liber să mă odihnesc cât mai mult și să fac lucruri care să îmi încarce bateriile că să o pot lua de la capăt. Nu este ușor, mai ales atunci când sunt în plin sezon cu evenimentele. Au fost și momente când veneam de la eveniment și mergeam direct la job fără să reușesc să mai dorm. Însă, repet, atunci când iubești ceea ce faci, totul devine mai ușor.

Cânți toate genurile muzicale și, în majoritatea cazurilor, mergi singură la evenimente ca solistă. Care sunt cele mai solicitate genuri muzicale la evenimentele unde participi?

Da, cânt toate genurile muzicale pentru că nu mi-am dorit să mă limitez la un singur stil muzical. Acest lucru se reflectă și în melodiile mele pe care le găsiți pe Youtube. Muzica populară, în special muzica din Banat se cântă peste tot și este cerută oriunde în țară. Însă, în ultima perioadă am observat o oarecare schimbare în cerințele oamenilor și am văzut că oamenii au început să ceară foarte des la evenimente și muzică de petrecere, respectiv manele. Nu sunt o manelistă, însă cânt cu drag si acest gen muzical.

Artista Giulia Popovici: „În televiziune, e important să fii autentic”

Ce te inspiră cel mai mult în cariera muzicală? Ai avut artiști sau persoane care te-au influențat în mod special?

Artista Giulia Popovici: Am început să cred mai mult în intuiția mea iar acest lucru am constatat că mă inspiră și în cariera muzicală. Însă, cea mai mare sursă de inspiraâie în cariera muzicală vine, fără îndoială, din legătura profundă cu emoțiile și poveștile pe care le pot transmite melodiile. Mă inspiră oamenii – poveștile lor, experiențele lor, iar uneori chiar propria mea introspecție. Nu în ultimul rând, publicul este o sursă constantă de inspirație. Emoțiile și reacțiile lor în momentul în care sunt expuși la muzica mea îmi dau un feedback extrem de valoros și mă încurajează să continui. Fiecare eveniment, fiecare reacție, fiecare conexiune pe care o stabilesc cu oamenii prin muzică mă îndeamnă să evoluez și să îmi exprim viziunea artistică cu și mai multă pasiune.

Cum ai început să moderezi emisiunea la postul local de televiziune? A fost aceasta o pasiune mai veche sau o oportunitate care a apărut pe parcurs?

Modul în care am ajuns să moderez o emisiune la un post local de televiziune a fost destul de spontan, dar și o continuare naturală a pasiunii mele pentru comunicare și pentru a fi aproape de oameni. Această propunere, de a modera o emisiune a pornit de la o simplă invitație într-o emisiune de-a unei colege de cântec la postul respectiv. Fiind mai la început tot acest proiect, după ce s-a terminat emisiunea la care am fost invitată, m-a sunat producătorul acelei televiziuni care avea nevoie de o față care să modereze o altă emisiune și mi-a lansat această provocare.

„Am o imagine bună pe sticlă”

A spus că m-ar vedea făcând asta pentru că am o imagine bună pe sticlă și crede că m-aș descurca foarte bine în această postură. Eu, însă nu am avut atât de mare încredere că voi putea să fac acest lucru, însă am zis că încerc. Și chiar a ajuns să-mi placă acest lucru, ulterior fiind chemată să și prezint diferite spectacole. Așadar, consider că nimic nu este întâmplător în această viață și uite că din postura de invitată am ajuns în postura de moderator și așa am mai descoperit încă un lucru pe care îmi place să-l fac.

Am învățat destul de repede că, în televiziune, e important să fii autentic, să te conectezi cu publicul și să poți improviza atunci când este nevoie. Am început să descopăr cum să creez o atmosferă plăcută, cum să pun întrebări relevante și, cel mai important, cum să ascult activ. Fiecare emisiune a fost o nouă lecție, iar lucrul cu echipa a fost o adevărată inspirație. De-a lungul timpului, am înțeles că am o chemare către această activitate și am început să o îmbrățișez tot mai mult.

Ce spune cântăreața despre munca la primărie: „Am început în perioada pandemiei”

Ai vreun proiect muzical sau profesional important în plan pentru viitorul apropiat?

Artista: Sunt o persoană muncitoare, așa cum am mai spus și mereu am proiecte muzicale în lucru. Însă, de data această, pe lângă melodia de dragoste pe care urmează să o lansez în această lună, am un proiect muzical de suflet în desfășurare, o colaborare frumoasă cu orchestra Skorpionii din Serbia alături de renumitul instrumentist Milos Kika Pavlovici. Este în premieră când dezvălui acest lucru, pentru că nimeni nu știe de acest proiect al meu, doar cei apropiați. Am investit multă energie în acest proiect, am pus mult suflet și cred cu tărie că va fi primit frumos de cei care mă ascultă.

Cum te simți în postura de auditor la primărie? Este un domeniu diferit față de muzică. Îți oferă această experiență o altă perspectivă asupra carierei tale artistice?

Interesantă întrebare! Această activitate am început să o am din perioada pandemiei. Am considerat că este momentul oportun de a-mi valorifica cunoștințele pe care le-am dobândit în facultate și chiar așa a fost. Mă simt foarte bine cu ceea ce fac. Îmi oferă și mai multă încredere în mine. Faptul că sunt apreciată la locul de muncă îmi dă o stare de satisfacție maximă. Am și avut norocul să dau de oameni de calitate. Mi-a scos Dumnezeu în cale oameni buni. Această experiență îți oferă un oarecare statut în societate. Te lovești de lucruri pe care nu le știai, fapt care te face să te dezvolți și să evoluezi și automat acest lucru se reflectă atât în viața de zi cu zi cât și în cariera muzicală.

„Gestionarea resurselor, a timpului și a bugetului sunt, de asemenea, esențiale pentru a duce la bun sfârșit un proiect creativ”

Artista Giulia Popovici: De exemplu, faptul că am învățat să verific proceduri și să mă asigur că lucrurile se desfășoară conform legii ar putea să mă ajute să aplic aceste lecții și în cariera artistică. În artă, gestionarea resurselor, a timpului și a bugetului sunt, de asemenea, esențiale pentru a duce la bun sfârșit un proiect creativ.

Aș putea învăța cum să comunic mai eficient despre impactul financiar și social al unui proiect artistic… Cum să colaborez mai eficient cu instituțiile sau cum să structurez un plan de dezvoltare pe termen lung. Deci, da, aș putea să spun că o astfel de experiență ar adăuga o altă dimensiune carierei mele artistice, făcându-mă mai conștient de cum funcționează „din culise” lucrurile care influențează atât creația artistică, cât și implementarea unui proiect cultural.