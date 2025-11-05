Artista din România care a avut o relație cu regretatul Sven Goran Eriksson. A spus adevărul abia acum

ADVERTISEMENT

Ruxandra Galeriu este artista din România care a avut o relație cu regretatul Sven Goran Eriksson. Tânăra care este cunoscută datorită meseriei sale a spus adevărul abia acum. De ce s-a încheiat povestea lor de dragoste.

Cine e artista româncă ce a avut o relație cu Sven Goran Eriksson

Cântăreața Ruxandra Galeriu a recunoscut că a avut o legătură sentimentală cu regretatul antrenor sudez Sven Goran Eriksson. Artista româncă a dat cărțile pe față în urmă cu puțin timp legat de relația amoroasă.

Tânăra a dezvăluit că între ea și fotbalistul care a evoluat pe post de fundaș la echipe precum Västra Frölunda IF, SK Sifhälla și KB Karlskoga FF a fost iubire. Totul a decurs foarte frumos, însă au ajuns să se despartă.

Motivul care a stat la baza separării nu a avut legătură cu diferența de vârstă, de 25 de ani, ci cu programul celebrului sportiv. Antrenorul era selecționar al Angliei, funcție la care a renunțat după Cupa Mondială din 2006.

Povestea de dragoste dintre Ruxandra Galeriu și s-a desfășurat în perioada 2006-2008. S-au cunoscut în Emiratele Arabe Unite, la Dubai, unde vedeta cânta alături de sora sa geamănă, Beatrice Cioacă.

Cei doi au format un cuplu în perioada în care suedezul antrena Manchester City. Ulterior, a devenit selecționerul Mexicului. Au încercat să se ferească de ochii curioșilor, însă au fost surprinși de paparazzi în câteva imagini.

„Au fost doi ani și jumătate de relație, a existat o perioadă frumoasă. Da, a fost ceva aparte pentru mine. A existat relația asta, nu au fost două luni. Dar nu am vrut niciodată să spun prea multe.

Nu am vrut să fiu o carte deschisă. Nu m-a interesat să ies în presă și să povestesc, deși presiunea era mare. The Sun, Daily Mail și alte publicații din Anglia își doreau. Nu m-au interesat zerourile ca să spun ceva.

A venit după mine la București, a venit la Burj Al Arab (hotel de lux în Dubai), a venit după mine în China, dar și el era selecționer, nu putea să fie mereu cu mine, era foarte greu. Asta a fost”, a mărturisit Ruxandra Galeriu, relatează Pro TV, citat de .

Cine este Ruxandra Galeriu

Fosta iubită a antrenorului Sven Goran Eriksson nu este străină de lumina reflectoarelor. E discretă, puține persoane știind că este nepoata părintelui Galeriu. Ea este fiica solistei de muzică ușoară Doina Cărpinaș.

Are o soră geamănă, Beatrice Cioacă, cu care apare frecvent în imaginile de pe social media. Împreună performează în formația The Twins Band. a fost o perioadă bună dansatoare de cabaret.

În prezent, Ruxandra Galeriu este căsătorită cu un spaniol, pe care l-a întâlnit în 2012. S-au cunoscut tot în Emiratele Arabe, unde surorile au frecvent contracte. Manuel, partenerul cântăreței, este mai mic cu 13 ani decât aceasta.