Artista din România care a suferit patru AVC-uri și a fost uitată de toată lumea: “Și-au făcut interesele cu mine”

Artista din România care a fost uitată de toată lumea după ce a făcut patru AVC-uri și a avut o perioadă dificilă. Este o actriță îndrăgită de mulți români, care făcea senzație până acum ceva timp.

Artista din România uitată de toată lumea după ce a suferit patru AVC-uri

Marinela Chelaru, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Aceasta și a renunțat la aparițiile publice.

ADVERTISEMENT

Actrița este, însă, dezamăgită de atitudinea pe care colegii de breaslă au avut-o față de ea. , lucru care i-a lăsat un gust amar.

În vârstă de 64 de ani, Marinela Chelaru a trecut printr-o perioadă foarte grea din viața sa și nu fost sunată de nimeni, iar recent a făcut mărturisiri dureroase.

ADVERTISEMENT

“Mă sună lumea de nu mai știe de ea…da, de unde…nu mă mai sună nimeni, știi ce e aia? Nu mă mai sună nimeni, și-au făcut interesele cu mine”, a declarat actrița pentru .

De asemenea, mai este un lucru care o macină pe actriță, și anume faptul că are o pensie prea mică. Suma de bani pe care o primește lunar nu este suficientă pentru a-și putea achiziționa medicamentele în fiecare lună.

ADVERTISEMENT

Tratamentul ei este destul de scump, astfel că cei 2.000 de lei pe care îi primește nu-i ajung pentru a cumpăra tot ce are nevoie. Actrița așteaptă luna septembrie, atunci când pensia va fi recalculată, și speră să ca veștile să fie bune pentru ea.

“Aștept recalcularea, mi-a mai mărit-o și aștept acum…am 2.000 de lei și si am avut 1.400 de lei, acum câteva luni mi s-a mărit. Mă costă foarte mult medicamentele. Mai mult de 10 de milioane.

ADVERTISEMENT

La cât îmi e de rău, nu știu dacă îmi e mai dor de scenă. Nu mai interesează pe nimeni de mine. Când am fost bună i-a interesat”, a mai spus Marinela Chelaru.

Cum se simte acum Marinela Chelaru

Artista și-a amintit cu nostalgie de perioada în care urca pe scenă, avea numeroase spectacole și era invitată în emisiuni. Din cauza stării de sănătate, a fost nevoită să stea departe de lumina reflectoarelor.

Marinela Chelaru a declarat că se simte bine și că au apărut zvonuri cum că a făcut infarct, însă a făcut doar AVC, și nu de curând. Pentur a evita problemele, artista nu trebuie să facă efort fizic.

“Nu am fost la spital, pe căldura asta îmi e și frică să mă mai duc. Iau tratament acasă, serios, nu glumă. Sunt bine, deocamdată.

S-au scris multe lucruri false despre mine și nu e prima dată. S-a scris că am făcut infarct, eu am doar AVC și nu am făcut recent. Dacă stau liniștită în pat e ok”, a mai adăugat actrița.