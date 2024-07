Artista din România care a trăit adevărate momente de panică în avion. A ajuns în punctul în care își lua adio de la familie

Alexandra Ungureanu a povestit întâmplarea de groază care a făcut-o să creadă că nu o să-i mai strângă niciodată în brațe pe cei pe care îi iubește. Artista a declarat că a trăit unele dintre cele mai grele minute din viața sa.

Alexandra Ungureanu, momente de groază în avion

Alexandra Ungureanu a dezvăluit, în trecut, că se confruntă cu frica de zbor, . Însă, cariera sa o pune în situația de a fi nevoită să-și înfrângă teama, căci fanii din străinătate o așteaptă la spectacole.

De altfel, vedeta a încercat mai multe metode prin care să treacă peste asta. Chiar a sărit cu parașuta și, spune ea, acest lucru ajutat-o să fie mai relaxată. Dar ce s-a întâmplat recent în timpul unui zbor cu avionul i-a dat toate planurile peste cap.

a avut parte de turbulențe și a trecut prin clipe de coșmar. „Cu o săptămână în urmă m-am întors tot din Anglia. Dar am fost în altă parte. Și eu am o frică de zbor. Dar care a fost ușor atenuată. Pentru că am sărit cu parașuta în urmă cu o lună.

Eram puțin mai stăpână pe mine. Când să ajungem acasă au început cu jumătate de oră turbulențele foarte mari. Și am zis că lasă, asta e, strâng din dinți, palme transpirate.

Și am zis lasă că aterizăm. dar n-am mai aterizat. A început să zboare iar, timp de trei minute nu s-a comunicat nimic”, a declarat Alexandra Ungureanu, citată de

Voia să-și ia adio de la cei dragi

Pentru că până și însoțitorii de zbor erau îngrijorați, artista a crezut că acela este momentul în care viața sa se va sfârși. De aceea, și-a scos telefonul pentru a le scrie mesaje de rămas bun celor dragi.

„La un moment dat, au anunțat că e vânt la sol și urmează să mai încerce o aterizare și să schimbe protocolul de aterizare. Dar era cald, nu bătea vântul. Am crezut atunci că ăla va fi momentul.

Am deschis telefonul fiind pregătită să-mi iau la revedere. Eu pur și simplu cred că a fost vorba despre un pilot neexperimentat. A fost un zbor foarte zmucit și a avut emoții. E fix scenariul ăla de coșmar pe care zici că nu o să ajungi niciodată să-l treci, dar se întâmplă”, a completat Alexandra Ungureanu.