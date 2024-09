Artista din România, devastată după ce fetița ei de 12 ani a suferit un accident vascular cerebral. Cum a descoperit că ceva nu era în regulă?

Artista din România care a trecut prin clipe de coșmar. Fiica ei a făcut AVC la doar 12 ani. „Până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept”

Tily Niculae, o actriță cunoscută din România, legate de unul dintre copiii săi. În toamna anului 2023, Sofia, fata ei în vârstă de doar 12 ani la acea vreme, a suferit brusc un AVC.

ADVERTISEMENT

Recent, împărtășească public drama prin care a trecut familia sa. Într-un interviu acordat revistei OK! Magazine, actrița a dezvăluit că fiica ei, Sofia, în vârstă de doar 12 ani, a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

În septembrie 2023, Sofia a fost victima unui AVC cauzat de trombofilia moștenită de la mama sa. Tily spune că totul a început de la o simplă durere de cap, la sfârșitul unei zile de școală.

ADVERTISEMENT

Situația a escaladat rapid în timp ce se îndreptau spre casă, după ce Sofia a început să-și pierdă vederea la ochiul drept. Odată ajunse acasă, simptomele s-au agravat:

„Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…). Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna.

ADVERTISEMENT

Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească.

M-am prins pe loc că e un fel de AVC – medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat. Acesta a fost norocul ei şi motivul pentru care nu a rămas cu semi-pareză sau cu vreun handicap”, a povestit Tily pentru

ADVERTISEMENT

Cum se simte acum Sofia și ce spune Tily Nicular despre viitorul ei?

Sofia a fost internată de urgență la Spitalul Obregia din București, singurul centru specializat din țară pentru copiii cu boli rare, epilepsii grave sau atacuri cerebrale. În mod bizar, fetița și-a pierdut abilitatea de a vorbi în limba română, exprimându-se cu dificultate doar în engleză.

Tily își amintește întrebările medicilor referitoare la un posibil consum de substanțe de către Sofia. Ea a negat vehement această posibilitate, fapt confirmat ulterior de analize.

Actrița mărturisește că nu există durere mai mare pentru un părinte decât sentimentul de neputință în fața suferinței copilului său.

În prezent, Sofia urmează un tratament complex, stabilit în urma unor investigații amănunțite efectuate în Turcia. Cu toate acestea, Tily trăiește în continuare cu o teamă permanentă. Deși Sofia și-a revenit fizic, experiența a marcat-o profund:

„Fizic, nu se mai simte copilul care era înainte, chiar dacă nu a fost afectată. Și-a revenit, dar a marcat-o foarte mult ceea ce a văzut în spital, mulţi copii bolnavi, multe mame triste și o atmosferă apăsătoare. Sofia urmează un tratament, dar nimeni nu ne poate garanta că nu se va repeta. Trombofilia este o condiție genetică moștenită, iar tratamentul de fluidizare a sângelui e pe viață. Dar munca mea de părinte este să îi arăt copilului meu frumusețea vieții”, a declarat ea, potrivit

Tily recunoaște că nimeni nu poate garanta că un astfel de episod nu se va repeta. Totuși, ea încearcă să fie puternică pentru fiica ei și să o ajute să se bucure de viață.