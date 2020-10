Artista Lorenna, mărturii copleșitoare despre mama sa. A murit chiar sub ochii săi

Cântăreața Lorenna este o prezență a scenei românești de foarte mulți ani și publicul o apreciază nespus. Artista a vorbit foarte deschis despre modul în care și-a pierdut mama.

Solista de muzică de petrecere a făcut mai multe mărturii absolut sfâșietoare despre cea care i-a dat viață. Aceasta a oferit detalii neștiute în cadrul unei apariții la Acces Direct.

Artista Lorenna s-a destăinuit în cadrul emisiunii prezentate de către Mirela Vaida la Antena 1 și a povestit cu o mare greutate în suflet cum mama ei s-a stins chiar sub ochii săi.

Artista Lorenna, mărturii sfâșietoare despre mama ei care a murit la doar 43 de ani

Lorenna a trăit momente dramatice din pricina faptului că și-a pierdut mama. Femeia avea doar 43 de ani când a murit și cântăreața nu a putut să o ajute, fiind diagnosticată cu o maladie înfriorătoare.

Mai mult, blondina a dezvăluit în emisiunea Mirelei Vaida că mama ei a intrat în comă și nu a mai putut fi salvată de către medici. Astfel de momente cu totul sfâșietoare au coincis cu primele momente în care artista cunoștea succesul și reușise să câștige primii săi bani.

Lorenna a oferit un interviu prin care a reușit să îi emoționeze până la lacrimi pe telespectatori. Mama ei a decedat când abia debutase în industria muzicală și nu s-a putut bucura absolut deloc de succes. Vedeta a mai susținut că atunci când a aflat de diagnostic abia se întorcea de la școală.

„Când am câștigat primii bani mama mea s-a îmbolvănit. Este foarte trist. Eu n-am putut să cânt despre mama mulți ani, pentru că m-a durut. De fiecare dată când mă gândesc că nu a putut să se bucure de succesul meu, mă doare sufletul. A fost singurul om care m-a susținut. Când am făcut primii bani, n-a mai putut să mănânce. A avut o boală aceea crâncenă. Avea 43 de ani când a murit.”, a povestit Lorenna, la Acces Direct.

Solista de muzică de petrecere mai are și o soră și a dezvăluit că mama lor a murit la doar câteva zile de când intrase în comă. Lorenna a putut să asiste doar la astfel de scene, fără a putea să își ajute ruda.

„Eram în primul an de învățământ și veneam de la școală. Sora mea era pe balcon și țipa să vin mai repede. Simțeam că ceva s-a întâmplat și când am intrat în casă am văzut-o pe mama în comă. Nu am mai putut să o ajutăm. În ultimele zile eu îi făceam injecțiile, pentru că nu mai suportam până vine asistenta.”, a continuat artista.

