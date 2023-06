Artista Mariana Ionescu Căpitănescu, secrete din căsnicie: “Soțul meu a fost hoț”

Mariana Ionescu Căpitănescu, declarații fără perdea! Artista de muzică populară a făcut în exclusivitate pentru FANATIK declarații despre căsnicie și despre secretele unei relații de lungă durată. În plus, îndrăgita cântăreață ne-a dezvăluit faptul că o sperie gândul de a deveni soacră și bunică.

Mariana Ionescu Căpitănescu, detalii despre soț: “El nici nu m-a cerut de soție”

Artista are o căsnicie fericită cu Dan Căpitănescu de aproape 30 de ani. Cu toate acestea, Mariana Ionescu Căpitănescu recunoaște că soțul ei a știut cum să o facă să se îndrăgostească de el. Dacă pentru soțul vedetei a fost dragoste la prima vedere, pentru celebra artistă lucrurile nu au stat la fel.

“Pe soțul meu l-am cunoscut la o petrecere, eu cântam pe scenă. El s-a îndrăgostit în primul rând de cântecele mele, iar apoi și de mine. El zice că a fost dragoste la prima vedere, dar eu nu am conștientizat asta atunci.

Am aflat la ceva timp că el s-a îndrăgostit și mi-am dat seama că el este un om cu care vreau să-mi petrec viața și să am copii. El m-a luat așa, prin învăluire, nici nu am realizat unde am ajuns. Nici nu m-a cerut de soție. Noi eram deja împreună și eu îi spuneam: ‘Dar tu știi că nu m-ai cerut de soție, plănuim doar să ne căsătorim, când să facem nunta, dar nu a venit cererea din partea ta.’

A fost cam hoț, dar i-a mers planul și a fost dus la bun sfârșit. Lucrurile sunt de așa natură, că merg în direcția pe care o vrei tu, ca bărbat. Dar asta a fost acum 30 de ani, acum sunt alte feluri de a cuceri o femeie. Așa cum am procedat noi, probabil sunt variante învechite”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru FANATIK.

Mariana Ionescu Căpitănescu, despre secretul unei căsnicii reușite: “Nu ne-am spus niciodată vorbe urâte”

O relație care durează de aproape 30 de ani nu se ține cu prea multă ușurință. Artista admite că există certuri, orgolii, dar este important să le gestionezi corespunzător. Chiar dacă au apărut supărări în căsnicie, Mariana Ionescu Căpitănescu spune că cele mai valoroase este să îți accepți partenerul cu calități și defecte, fără să încerci să îl schimbi.

“Orgoliile trebuie lăsate deoparte într-o relație. Trebuie să ia conducerea cu rândul în casă. Să fie înțelegere și să lase unul de la altul, numai așa se poate ajunge la un numitor comun. La noi așa a fost, nu ne-am spus niciodată vorbe urâte, peste care să nu putem trece.

Am trecut peste toate și chiar dacă am avut momente în care ne-am supărat, am știut să mergem mai departe. Fiecare om are calități și defecte. Oamenii nu se schimbă, se adaptează, iar dacă îl iubești pe celălalt, îl accepți așa cum e. Eu nu am încercat să îl schimb pe soțul meu, pentru că dacă la început m-am îndrăgostit de el așa cum era, l-am acceptat cu bune și cu rele”, a adăugat artista.

Celebra artistă este îngrozită de gândul că va deveni soacră: “Nu vreau ca fiul meu să se căsătorească cu o fată care să-l conducă”

Fiul Marianei Ionescu Căpitănescu, Anthony, va împlini în curând 24 de ani, dar nu are planuri de însurătoare. Mai mult decât atât, artista de muzică populară recunoaște că nu se simte pregătită să devină prea curând nici soacră, nici bunică. În plus, vedeta de la cea care îi va deveni noră.

“Mi-e frică de momentul în care băiatul meu se va căsători. Nu sunt pregătită să devin soacră. Dacă mi se va cere sfatul, mă voi implica. Îmi e teamă ca fiul meu să se căsătorească cu cineva care să încerce să îl conducă. Nu mi-ar plăcea lucrul acesta.

Aș vrea să fie într-o relație unde amândoi să ia deciziile, nu să fie condus. Nu sunt pregătită nici să devin bunică, asta pentru că îmi spune el că nu e pregătit să își facă o familie. Probabil dacă ar fi, m-aș seta și în mintea mea aș ști că în curând devin soacră și bunică. Deocamdată a spus că nu are gând de însurătoare. Copiilor le-am spus să fie cinstiți cu ei, să nu mintă, să nu trăiască într-o lume imaginară, să fie ancorați în realitate.

Este important cine ești, nu ce ai. În trecut poate aveam și eu niște concepții greșite, dar am realizat că este important cine ești tu, nu să-ți etalezi lucrurile pe care le ai. Trebuie să-ți creezi un confort, nu sunt de acord nici cu oamenii care se autopedepsesc și nu se bucură de ceea ce au. Important e să fii mulțumit cu ceea ce ești”, a mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu pentru FANATIK.