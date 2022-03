O artistă consacrată din România i-a aprins o lumânare lui Vladimir Putin. ”Acum vine și războiul”

O artistă de muzică populară consacrată în România a mărturisit că i-a aprins o lumânare lui Vladimir Putin, de teama că războiul s-ar putea extinde și pe teritoriul țării noastre.

Saveta Bogdan (76 de ani) este îngrijorată de și se teme că acesta ar putea ajunge și în România. Interpreta își dorește pace și speră că totul se va termina în curând.

Îndrăgita solistă de muzică populară se teme de modul în care ar putea evolua lucrurile în privința războiului din țara vecină.

În cadrul unei emisiuni, vedeta a declarat că nu s-ar fi așteptat să mai fie războaie în secolul 21. Fiica ei , în SUA.

Cu toate că se teme de război, Saveta Bogdan nu poate pleca din țară, pentru că nu poate să renunțe, pur și simplu, la cariera muzicală

“Sunt foarte fricoasă și îmi e foarte frică. Nu-mi am putut închipui că în secolul ăsta or să mai fie războaie. Nu le-a mai ajuns gripa aia care a fost. Acum vine războiul și acum îmi e frică să nu vină și la noi.

Fata mea din America îmi spune ‘mamă, ia-ți bilet de avion și vin-o, mamă, la mine și stai aici că la noi e liniște’.”, a declarat Saveta Bogdan la , la Antena Stars.

Interpreta mai are un festival la finalul lunii iunie și își iubește munca, așa că nu poate pleca atât de ușor din România, chiar dacă se teme foarte tare de ce va face în continuare liderul de la Kremlin.

“Eu mai am un festival de făcut. Vreau să-l fac la sfârșitul lui iunie. Am publicul meu, eu am angajamente și eu iubesc ceea ce fac.

Eu am muncit ca astăzi să fiu Saveta Bogdan și nu pot așa să-mi iau biletul și să plec. Nu aș putea, parcă tot aș sta, m-aș ascunde pe undeva, nu știu. Am plâns și atâta m-am rugat.”, a continuat artista.

Cântăreața se roagă pentru pace și chiar i-a pus o lumânare lui Vladimir Putin. Artista speră că se va termina cât mai curând războiul dintre Rusia și Ucraina.