Artistul adorat de români care a anunțat că suferă de cancer în stadiul 4: „Dumnezeu este puternic. Nu mi-e frică”

Artistul ascultat și îndrăgit de români, care a anunțat că are cancer. Boala se află deja în stadiul 4 și s-a extins la nivelul plămânilor. Ce le-a transmis artistul fanilor săi, în aceste momente grele.

Un artist iubit de o lume întreagă a anunțat că are cancer în stadiul 4

Unul dintre cei mai apreciați artiști și-a deschis sufletul în fața fanilor. Acesta a recunoscut că traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere emoțional și fizic. , a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul patru.

Solistul trupei s-a gândit cum să dea vestea fanilor și a decis să posteze un videoclip emoționant pe rețelele sociale. Brad Arnold abia și-a găsit cuvintele, însă, i-a asigurat pe toți că va face orice pentru a învinge boala.

”Hei, toată lumea, sunt Brad de la 3 Doors Down. Am niște vești nu prea bune pentru voi astăzi. Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital, unde am fost diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare care s-a extins la plămâni. Este etapa a patra și asta nu e bine. Dar Dumnezeu este puternic și el poate birui orice. Nu mi-e frică deloc. Sincer, nu mă tem de asta!”, a spus Brad Arnold, pe Instagram.

Vestea i-a șocat pe fanii trupei. Dat fiind contextul dificil și sensibil în care se află colegul lor, trupa 3 Doors Down s-a văzut nevoită să anuleze turneul, care urma să înceapă pe 15 mai.

Cine este Brad Arnold

Brad Arnold este cunoscut la nivel mondial ca fiind solistul trupei 3 Doors Down. De altfel, acesta a și fondat trupa, în anul 1996, alături de prietenii săi, Todd Harrell și Matt Roberts. La începuturile trupei, Brad era atât solist, cât și basist.

Piesa de debut, care a și devenit un hit mondial, s-a numit ”Kryptonite”. Melodia a fost compusă de Brad, pe vremea când avea doar 15 ani, în timpul orei de matematică.

Nu este singura piesă de succes a celor de 3 Doors Down, lista cuprinzând și melodii precum ”Here Without You”, ”Be Like That” sau ” When I’m Gone”. Albumul de debut, ”The better life”, s-a vândut în peste 6 milioane de exemplare numai în Statele Unite ale Americii.

Cum se manifestă boala de care suferă solistul trupei 3 Doors Down

și este una dintre cele mai frecvente forme de cancer renal la adulți. Acesta se dezvoltă ca o tumoră la un singur rinichi, dar există și cazuri în care pot fi afectați ambii rinichi.

Deși este o boală grea, Brad Arnold are toate speranțele că va trece cu bine de această etapă. În plus, le-a făcut fanilor promisiunea că se vor revedea curând, la concerte.

”Dumnezeu ne iubește. Vă iubesc! Ne vedem curând!”, a mai spus artistul.