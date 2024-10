Artistul care ia o pauză de la cariera sa muzicală. Motivul pentru care alege să se retragă: „Am atins toate apogeurile”

Costel Biju a vorbit despre zvonurile ce privesc retragerea sa din carieră. Artistul a lămurit situația și a dezvăluit ce are, de fapt, de gând să facă în viitorul apropiat. Au fanii motive de îngrijorare?

Se retrage Costel Biju din muzică? Dezvăluirile făcute de artist

Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, Costel Biju a vorbit despre un subiect intens discutat de către public în ultima vreme: . Astfel, artistul a mărturisit că nu are de gând să dispară de pe scena muzicală din România.

Cu toate acestea, este adevărat că își dorește să ia o pauză, pentru a-și reîncărca bateriile, . Cântărețul simte nevoia să petreacă mai mult timp cu familia sa și să se bucure de momentele cu cei dragi.

„Nu am spus niciodată că mă retrag. Fac o pauză. Sunt cel mai fericit din viața mea, am atins toate apogeurile care erau de atins, sunt super fericit, sănătos și împlinit. Vreau să fac o pauză, să mă plimb.

Să mă bucur și eu de familie, să stau cu copiii și să mă ocup și de Tony în perioada asta. O jumătate de an sau un an, dar cred că cel mai sigur jumătate de an”, a dezvăluit Costel Biju, conform

Fiul său îi calcă pe urme

De asemenea, artistul a vorbit și despre fiul său, Tony. Acesta a împlinit recent 18 ani, iar tatăl său i-a organizat o petrecere fastuoasă, la care au participat cei mai cunoscuți maneliști din România.

Băiatul a primit numeroase cadouri de lux, printre care se numără un penthouse, un ceas Rolex și o mașină în valoare de 200.000 de euro. Deși îi face toate poftele, Costel Biju vrea de la fiul său doar să prețuiască fiecare lucru și să muncească, la rândul său, pentru a-și atinge scopurile.

„Tony trebuie să fie ascultător, să muncească, să pună preț pe tot ceea ce înseamnă această meserie. În meseria asta trebuie să fii corect, punctual, serios și muncă cât se poate de multă. De o mie de ori muncă. Nu poate să ajungă oricine cineva, în orice domeniu. I-am sugerat răbdare, eu sunt cel mai bun prieten cu răbdarea.

Eu am muncit 20 de ani de zile ca să ajung la treapta la care sunt acum. Eu am muncit foarte mult. (…) Eu la anii luni nu cântam aşa, el are puţin peste simțul meu, are un simț muzical foarte aparte. Avea trei ani și fredona pe tonalitate, a făcut și pian. Sunt mulțumit din punctul ăsta de vedere, de asta l-am și pus pe linia asta”, a mai spus Costel Biju.