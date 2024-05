Artistul celebru care a furat mireasa, la propriu. S-a dus să-i cânte la nunta și nu a refuzat nimic: „Eram singur”

Cântărețul celebru de la noi care i-a căzut cu tronc miresei. Femeia a insistat să-i cânte la nuntă, dar nu pentru vocea sa. Ce a urmat după eveniment este o poveste demnă de un scenariu de film. Dar până să fie ecranizată, artistul a pus totul pe foaie și a făcut o piesă. Melodia face deja furori pe internet.

Mihai Priescu s-a iubit cu „perechea altuia”

nu este deloc atât de cuminte pe cât l-ar putea să facă portul popular pe care îl îmbracă adesea. De fapt, ascunde povești pe care nimeni nu le-ar bănui.

Celebrul cântăreț ne-a povestit că, în urmă cu câțiva ani, a fost într-o situație inedită. I-a cântat la nuntă unei femei, dar i-a picat cu tronc miresei și ajuns ei să se iubească. Fără regrete, însă, finul Olguței Berbec susține că viața este plină de surprize.

„Cântam la un restaurant împreună cu orchestra mea. Într-una din seri vine un domn la mine și mă întreabă dacă pot să vin pentru câteva minute la masă lui, el fiind în compania unei femei.

M-am dus și îmi zice: ‘Știi ceva ,Mihai??! Noi urmează să avem cununia civilă și ne-ar plăcea tare mult că tu să ne cânți. Bine, soția mea este cea care insistă și mai mult pentru că te place foarte mult’. Acum eu îi zic: ‘Mulțumesc frumos pentru aprecieri. Mă bucur că va place mult muzică mea’.

Iar el îmi zice: ‘Nu numai muzică ta, ei îi place de ține’. M-am înroșit puțin. Eram pus totuși într-o situație delicată. Practic “Perechea altuia” îmi făcea mici aprecieri separat de viată muzicală. Am încercat să duc acest subiect spre o glumă, chiar dacă de partea cealaltă se pare că nu era o glumă”, spune artistul.

„Viața este cu surprize”

Mihai Priescu nu se aștepta ca peste o vreme să fie căutat de mireasă. „În fine, a trecut ceva timp. Am fost la acel eveniment. Totul a fost la superlativ. Nu au mai fost acele glume vis a vis de aprecieri personale.

Dar peste ceva timp relația lor s-a destrămat și am început să fiu căutat de acea persoană. Eu eram singur, ea la fel. Și am început o relație de prietenie mai apropiată, care pentru o perioada destul de scurtă a fost destul de apropiată. Viața este cu surprize!”, a povestit fără perdea cântărețul celebru.

A transformat povestea într-o piesă

Mihai Priescu și-a amenajat, la sfatul unui prieten, propriul studio muzical chiar în curte. Așa că s-a pus pe treabă și-a transformat povestea de dragoste trăită cu femeia căreia i-a cântat la nuntă într-o piesă. Și în timp ce așteaptă și alți artiști pentru „a le oferi material audio de calitate”, a lansat melodia.

Piesa „Perechea altuia” se bucură deja de succes în mediul online. Iar videoclipul ascunde și el un secret. Artistul celebru a filmat cu două femei, ambele de o frumusețe răpitoare, dar una dintre ele are un rol special în viața cântărețului.

„Anul acesta am hotărât să mă apuc serios de treabă pe partea muzicală. Am pus foarte multe idei de texte pe foaie și una dintre idei s-a dezvoltat cu acest titlu. Perechea altuia este o melodie inspirată din viața reală. Cu siguranță foarte multe persoane se regăsesc în această piesă.

Am făcut și un videoclip foarte frumos alături de două fete frumoase, una dintre ele poate puțin mai specială. Ambele s-au comportat extraordinar de frumos, de profesionist. Și a ieșit ceva care zic eu o să încânte publicul”, a declarat Mihai Priescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Priescu s-a lovit de răutățile showbizului

Mihai Priescu ne-a vorbit și despre provocările lumii moderne, la care este nevoit să se adapteze. și nu respinge niciun gen muzical, ba chiar le îmbină cu plăcere.

„Lumea se modernizează pe zi ce trece și tot mai multe cerințe apar din partea publicului. Eu mereu am fost un om care a încercat să mulțumească publicul cu diferite genuri muzicale.

Muzica de petrecere a fost și este cea care mă definește. Cânt cu drag muzică populară, de petrecere, ușoară, chiar și manele. Îmi plac foarte mult manelele despre viață, cele de dragoste, am și câteva pe care le-am imprimat și alte proiecte de viitor cu acest gen muzică”, a spus artistul celebru.

„Sunt multe persoane false”

Pe de altă parte, Mihai Priescu nu a fost ferit de răutatea oamenilor din industrie. Artistul ne-a povestit că, nu de puține ori, s-a lovit de persoane care l-au considerat o amenințare și care l-au trădat pe la spate.

„Există răutate. Sunt foarte mulți oameni în acest domeniu care consideră că dacă ai apărut și tu în peisaj, gata le-ai știrbit lor din imagine, din evenimente. Sunt multe persoane false care te ridică în slăvi și par că te respectă. Dar doar acolo în față, iar în spate ușor ușor îți auzi de la unul altul cuvinte mai puțin plăcute”, a dezvăluit cântărețul.

Unul dintre cele mai urâte episoade din cariera sa a fost cel în care artistul celebru s-a văzut lăsat de izbeliște chiar de omul său de bază. „Fiind în concediu în Egipt aflu în ultimele zile că un instrumentist din orchestra mea plecase din țară și nu mai avea de gând să se întoarcă.

Iar peste câteva zile noi aveam eveniment. El avea niște probleme de care eu nu știam. Și a trebuit să mă pun în fața faptului împlinit și să-mi găsesc un nou instrumentist pentru a putea duce la bun sfârșit evenimentele pe care le aveam.

Am rezolvat ca totul să fie ok. Anii au trecut am reluat discuțiile. L-am iertat, dar puțină supărare mi-a rămas pe el pentru că era un om destul de important și de apreciat de către mine și aș fi făcut cumva să-l ajut să depășească acele probleme”, și-a amintit Mihai Priescu.