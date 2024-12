Artistul celebru din România care refuză să cânte de Crăciun, indiferent de cât de mulți bani i se oferă. Motivul e unul complet neașteptat

Artistul român celebru care refuză să cânte de Crăciun, indiferent de suma de bani care i s-ar oferi. Acesta a explicat de ce nu vrea să susțină concerte în această perioadă.

Artistul celebru din România care nu vrea să cânte de Crăciun

, cu o carieră de zeci de ani în industria muzicală, are numeroase evenimente pe parcursul anului, fiind foarte solicitat.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de alți artiști care aleg să cânte și de Crăciun atunci când sunt chemați, acesta refuză categoric, chiar dacă i se oferă o sumă destul de mare de bani.

Este vorba despre . Îndrăgitul interpret de muzică populară spune că nu acceptă niciodată să cânte de Crăciun. Acesta refuză orice eveniment în această perioadă și a explicat motivul.

ADVERTISEMENT

Cântărețul petrece Crăciunul acasă, alături de familia apropiată. În schimb, în seara de Revelion, interpretul va fi pe scenă.

“Sărbătorile nu le fac nicăieri în altă parte decât acasă, în ciuda sumelor de bani care mi s-au oferit de-a lungul timpului. De Crăciun stau acasă, cu familia, iar de Revelion voi fi pe scenă.

ADVERTISEMENT

În seara de Crăciun suntem invitați la masă, la fiica mea, pentru că nepoții vor ca Moșul să vină la ei acasă, iar a doua zi sau în ziua de Crăciun vor veni la noi, la Filiași, apoi la cuscri.

Pentru că așa s-a înrădăcinat de 14 ani, de când Cătălina, fiica noastră, s-a căsătorit. Deci mergem și la cuscri să fim cu toții împreună. O să fim numai noi, cei apropiați”, a declarat Constantin Enceanu pentru .

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Constantin Enceanu pentru 2025

Constantin Enceanu a mai declarat, în cadrul aceluiași interviu, că are planuri mari pentru anul care vine. Acesta speră să poată onora toate evenimentele la care trebuie să cânte.

În plus, are de gând să pregătească o surpriză pentru fani. Este vorba despre un material discografic pe care avea de gând să-l lanseze anul acesta, inițial, dar nu acest lucru nu a fost posibil deoarece cântărețul a fost foarte ocupat.

“Mă rog la Dumnezeu să am sănătate, să pot onora toate contractele. Vreau să pregătesc un material discografic care va fi o adevărată surpriză. Va fi altceva.

Am vrut să îl realizez în anul 2024, dar am avut spectacolul aniversar care mi-a luat foarte mult timp și m-a presat timpul. Nu am mai reușit.

Dar în 2025 o să mă țin să fac treaba aceasta. Va fi o mare surpriză, credeți-mă!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată.