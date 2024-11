Artistul din România care face avere din vânzarea porcilor de Crăciun. Nu are costuri mici: ”Nu ne comparăm cu industria”

Un artist îndrăgit din România a ajuns să facă bani din creșterea animalelor. S-a reprofilat și vinde porci, fiind un fermier foarte implicat în afacerea sa. Cei interesați să facă cumpărături de la el trebuie să scoată din portofel sume consistente. El explică și motivul costurilor ridicate.

Ce artist român câștigă bani din creșterea și vânzarea porcilor

Cunoscutul tenor român Vlad Miriță, fost reprezentant al României la competiția Eurovision, din 2008, desfășurată la Belgrad, spune că se descurcă foarte bine din creșterea și vânzarea porcilor.

Vlad Miriță are o fermă de animale în Târgoviște. De peste 10 ani, banii din muzică îi investește în aceasta și nu regretă o clipă. Rezultatele îi depășesc așteptările în fiecare an, iar în 2024, până în prezent, .

”Avem cârnați afumați, la prețul de 118 lei kg, jumări, la 84 de lei kg, slănină afumată, la 79 de lei kg, Leberwurst, la 114 lei kg, șorici- la 140 lei kilogramul, dar se vând și la 200 de grame sau în ce cantitate dorește fiecare.

Leberwurst conține ingrediente selecte, cu carne și ficat de porc 25%, cu șorici, slănină, sare, apă și e condimentat natural cu nucșoară, sare, piper și ceapă prăjită!”, a declarat tenorul Vlad Miriță pentru

Ce prețuri are la fermă Vlad Miriță

Prețurile pe care le are tenorul pentru un porc trec de 2000 de lei. De exemplu, unul de 40 de kilograme costă 2240 lei, iar unul de aproximativ 120 de kilograme costă 6280 lei. Cei care nu vor animalul în sine, ci doar carne, trebuie să achite 50 de lei per kilogram.

”Un porc întreg, de 120 kg, costă 6.280 de lei, iar un porc de 40 kg costă 2.240 de lei. Carnea de porc costă în jur de 50 de lei kilogramul. Am deja comenzi, pentru Crăciun, de 50 de grăsunei”, a mai mărturisit tenorul.

În plus, Vlad Miriță vinde și carne de pasăre. Pieptul de curcan este de 149 lei per kilogram, un pui fraged 71 de lei per kilogram, ficățeii de pui 103 per kilogram, iar cocoșul de curte 67 de lei per kilogram. De asemenea, un curcan de 9 kilograme costă 630 de lei.

Așa cum se poate observa, sumele nu sunt unele pentru orice buzunar. Artistul a și explicat de ce. Păsările și animalele sunt crescute diferit față de ceea ce se întâmplă în general în industrie, garantează Vlad Miriță, care subliniază calitatea cărnii produselor.

”Noi facem produse Premium, iar felul în care creștem păsările și porcii este total invers față de cum procedează industria. Prin urmare, și prețurile sunt pe măsură, noi ne adresăm unui public care e dispus să plătească un produs de foarte bună calitate, nu să îl sature de la ora 12.00 la 17.00, ci să îl hrănească, cu adevărat, să îi ofere organismului sănătate, să îi întărească sistemul imunitar.

Noi nu ne comparăm cu industria, suntem diametral opus. Scopul industriei e să producă mult și ieftin, al nostru este să producem calitativ, dar și să avem un profil, pe care să-l putem încasa și, mai apoi, reinvesti, ca acest mic business să fie sustenabil”, a mai spus artistul.