Artistul Nicolae Turcu, operat de urgență la ochi! După intervenție a slăbit 20 de kilograme

Artistul Nicolae Turcu a fost la un pas să rămână fără vedere, însă a reușit să rezolve problemele de sănătate pe care le avea cu o operație chirurgicală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul cântăreț din Ardeal și-a schimbat cu totul stilul de viață, mai ales că din cauza orelor petrecute în fața calculatorului i s-au agravat problemele cu ochii, însă se și îngrășare foarte mult.

Astfel, artistul a slăbit 20 de kilograme după ce s-a operat de cataractă, după ce și-a impus un stil de viță sănătos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul Nicolae Turcu a suferit o operație chirurgicală la ochi

Cântărețul se află în stare bună, însă înainte să ajungă pe masa de operație avea dureri foarte mari de cap și abia mai vedea din cauza a sute de ore petrecute în fața calculatorului.

„M-am operat de cataracta la ochiul stâng, am descoperit-o în martie cu doua zile înainte de starea de urgenta iar toți oftalmologii mi-au zis pas atunci. Am căutat intre timp tot felul de oftalmologi experți la privat, am ajuns la dl dr Nicula Dorin, un oftalmolog extrem de bun.

ADVERTISEMENT

Înainte să-l descopăr, alți medici mi-au zis că am și glaucom și că aș avea nevoie de doua operații. Total fals. În iunie l-am descoperit pe cel mai bun oftalmolog și am fost nevoit să aștept până în septembrie să mă opereze pentru că erau foarte multe programări, deși clinica este privată.

Cinci mii de lei m-a costat cu tot cu cristalin, tratamente, analize. Mă simt foarte bine, vineri m-a operat, deja mi-a dat pansamentul jos. Nu am voie să mă mișc, să ridic greutăți, să dorm pe partea stângă. Eu fiind foarte energic, mi-e greu să stau cuminte. Șase săptămâni durează perioada de recuperare.”, a declarat Nicolae Turcu, pentru starpopular.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a reușit să se reinventeze cu ajutorul unui program de slăbit care l-a ajutat să dea jos kilograme bune. „Am slăbit peste 20 kg, soția m-a băgat la regim personalizat, mâncam sănătos. De când am slăbit nu mai iau nici pastile de tensiune, mi-am revenit complet. Acum mi-au ieșit toate analizele foarte bune.”, a mai marturisit Nicolae Turcu pentru Star Popular.

ADVERTISEMENT