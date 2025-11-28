Artistul pe care Sorana Cîrstea îl admiră. E cel mai bine plătit cântăreț din istorie

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea profită la maximum de timpul liber, înainte de a reveni pe terenul de tenis. Le-a arătat urmăritorilor săi care este artistul pe care îl admiră. Acesta are 53 de ani și este cel mai bine plătit cântăreț din istorie.

Sorana Cîrstea, impresionată de un artist internațional

Are peste 270.000 de fani din lumea întreagă pe care îi ține la curent cu activitatea sportivă. După ce Sorana Cîrstea a venit cu încă o noutate. De această dată are legătură cu preferințele muzicale.

Le-a dezvăluit celor din spațiul virtual care este cântărețul de renume pe care îl urmărește cu mare interes. A făcut acest lucru prin intermediul unei filmări pe care a distribuit-o pe secțiunea Stories, de pe Instagram.

Frumoasa jucătoare de tenis a dat de înțeles că îl admiră pe Eminem. Rapperul, care are 53 de ani, este cel mai bine plătit artist din istorie. Pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, artistul a uimit-o pe sportivă.

Tenismena a împărtășit cu internauții un pasaj din concertul pe care muzicianul l-a susținut recent. Acesta a avut loc în Detroit, SUA, cu ocazia Zilei Recunoștinței. Sorana Cîrstea pare, așadar, că este una dintre fanele acestuia.

Sorana Cîrstea, detalii despre obiceiurile sale

Sorana Cîrstea are o relație sentimentală cu fiul lui Ion Țiriac. E discretă în ceea ce privește legătura cu Alexandru Țiriac, imaginile cu cei doi fiind destul de rare. La un moment dat sportiva ce a transmis că este o persoană independentă.

Îi place să fie singură și să nu fie deranjată când simte să se bucure de această stare. Tenismena are obiceiuri bine puse la punct și nu se sfiește să meargă singură la restaurant, la muzeu sau într-o sală de cinema.

„Am foarte multe lucruri pe care le fac singură și mi-aduc foarte multă fericire. Un lucru pot să spun clar. Nu gătesc pentru că nu-mi face plăcere, este ceva care nu mă pasionează.

Bine, de nevoie știu să fac lucruri, mai ales că la stilul meu de viață totul este foarte simplu. Mănânc o pastă, un pui cu orez, dar nu-mi face plăcere să gătesc. În schimb, îmi place foarte mult să descopăr lucruri.

Îmi place foarte mult să citesc, să mă documentez. M-am apucat de un curs de limba franceză.

Eu am făcut franceza în școală, am dat inclusiv BAC-ul la franceză, dar pentru că vorbesc franceza doar două săptămâni pe an, la Roland Garros, dar am mai pierdut din termeni, așa că am făcut acest curs.

Am fost la pilates, la yoga, am încercat să fac lucruri absolut normale, pe care orice om le face în timpul liber”, a mărturisit în urmă cu ceva vreme, jucătoarea de tenis, Sorana Cîrstea, conform .