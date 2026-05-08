Artistul vizual care a lucrat cu Dinamo, verdict despre controversata stemă: „Aici s-a făcut cea mai mare greșeală!”

ADVERTISEMENT

Pe 4 mai 2026, Dinamo București și-a prezentat noua siglă, cea care va înlocui emblema cu cei doi câini începând din sezonul 2026-2027. Noul logo propune o literă „D” stilizată, cu un câine integrat în interior. Fanii au anunțat că nu vor accepta noua emblemă, iar un artist vizual care în trecut a colaborat și cu clubul din Ștefan cel Mare a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, unde s-a greșit.

Dinamo, în război total cu propriii suporteri! Fanii nu acceptă noul logo!

Peluza Cătălin Hîldan a respins total noua emblemă printr-un comunicat semnat de toate grupările galeriei: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia. În online, fanii au lansat petiții pentru blocarea implementării, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului, a fost făcut praf pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

. Cele două grupări, adesea în conflict între ele, au semnat un mesaj comun. Totul a pornit de la noul logo prezentat de șefii clubului, care nu este deloc pe placul suporterilor. Regulamentul UEFA impune cluburilor participante în cupele europene controlul deplin asupra propriei sigle, condiție pe care emblema cu cei doi câini nu o îndeplinea.

Ce spune un artist vizual despre noua siglă Dinamo. Care a fost marea greșeală comisă de clubul din Ștefan cel Mare

Paul Tănase, un artist vizual popular pe social media, care în trecut a colaborat cu echipe din România precum Dinamo, FCSB și Rapid, a explicat pentru FANATIK și de ce supărarea suporterilor este una justificată.

ADVERTISEMENT

„Foarte important într-un proces de branding sau rebranding este brief-ul. El setează ce se vrea, ce se urmărește, ce se dorește și așa mai departe. Peste acest brief ar trebui să vină, în primul rând, munca unui strateg. El descifrează brief-ul, setează liniile creative, discută cu clientul, iar abia apoi începe munca de creație propriu-zisă. Apoi urmează un proces de «du-te-vino». Se fac niște propuneri inițiale, se prezintă, se discută, se intră în runde de feedback, pentru ca în final să iasă ceva care este mulțumitor pentru toți, care bifează brief-ul la linie, care este aliniat cu strategia și care este gata să vadă lumina zilei.

ADVERTISEMENT

Din perspectiva mea, asta a fost cea mai mare greșeală: lipsa comunicării cu fanii. Ei sunt inima și trupul acestui club, al oricărui club. Fie că veneau cu câteva variante finale în fața lor, din care ei chiar să aleagă ce îi reprezintă, fie că le arătau doar acest logo înainte să iasă public cu el, fanii ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus. Ei sunt cei care vor purta sigla asta pe piept și pe piele mai mult decât orice jucător sau conducător care va fi la echipă, iar niște fani care au fost acolo lângă echipă la bine și mai ales la rău în ultimii ani meritau să aibă o părere luată în seamă.

ADVERTISEMENT

Ieri seară, Dinamo a ieșit cu un comunicat în care a transmis că aceasta nu este varianta finală și că îi va asculta pe fani. Ceva absolut normal, dar asta trebuia să fie parte din procesul de branding inițial, nu o soluție de avarie pentru a repara ceva ce clar nu a mers. Noi am avut un proces de rebranding acum câțiva ani la cel mai mare lanț de delivery de pizza din România. Înainte să ieșim cu noua imagine în fața clienților, a fost un proces de câteva luni în care au fost implicați toți angajații, de la interviuri inițiale până la prezentarea noii identități într-un eveniment privat făcut doar pentru ei.

Pentru că tocmai ei sunt cei care poartă acel logo pe ei în fiecare zi și trebuie să-l simtă ca fiind al lor. Ori la un club de sport mi se pare de 100 de ori mai important un astfel de proces intern”, a precizat Paul Tănase în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dinamo a plătit 20.000 euro pentru noul logo

Artistul a mai punctat că suma investită într-un asemenea proiect nu este, în mod automat, exagerată, dacă rebrandingul este făcut profesionist, însă lipsa de transparență ridică semne de întrebare. Tănase a remarcat că, în mod normal, agenția sau designerul care realizează o identitate vizuală atât de importantă își asumă public proiectul și explică procesul din spate. În cazul Dinamo, tăcerea din jurul autorilor noului logo a alimentat speculațiile. El a vorbit și despre variantele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, multe dintre ele considerate de suporteri mai reușite decât sigla lansată oficial, semn că era loc de mai bine.

„Asta este mult mai degrabă o problemă de bucătărie internă. Sunt o societate privată, este treaba lor pe ce și câți bani dau. Strict ca valoare, pentru anvergura unui astfel de proiect, dacă este făcut ca la carte, nu este o sumă exagerată.

Că fanii ar fi meritat să știe cine a făcut-o? Absolut. Mie personal și asta mi se pare ceva ciudat. În general, când o agenție sau un designer face un rebranding atât de mare, iese și ea cu un comunicat, își asumă proiectul, îl laudă și vorbește despre cum a fost procesul.

Aici nu a apărut nimic în piață și asta sigur lasă loc unor speculații care nu fac deloc cinste oamenilor implicați. AI-ul le putea arăta celor din conducere fix în câte moduri mișto poate arăta sigla asta. O «joacă» cu AI-ul putea fi parte din brief. «Uitați ce ne-a generat nouă. Asta ni se pare tare, asta nu». AI-ul îți generează lucruri pe baza a ce a văzut deja, deci din punctul ăsta de vedere nu ar fi avut cum să facă ceva original, însă putea fi un punct de plecare mai safe și mai decent decât ce s-a întâmplat. Doar că zecile de logo-uri care au apărut, care să fim sinceri, chiar dacă sunt făcute cu AI, multe arată mai bine decât ce s-a lansat, îți arată în primul rând că era loc de mult mai bine”, a mai spus artistul vizual pentru site-ul nostru.

De ce supărarea fanilor este justificată. Ce putea Dinamo să facă mai bine

În opinia sa, reticența fanilor la schimbare este firească, mai ales când vine vorba despre un club cu o istorie atât de puternică. Totuși, Paul Tănase crede că atașamentul suporterilor față de Dinamo va rămâne mai puternic decât orice controversă legată de o siglă.

„Reticența la schimbare este ceva absolut firesc. Mai ales în cadrul unui club de sport, unde istoria este esențială, iar stema clubului este un element fundamental. Însă, în final, oamenii nu trăiesc pentru siglă. Nu își aduc aminte «stema». Își aduc aminte Minunea de la Liberec, își aduc aminte dedicarea lui Hîldan, își aduc aminte nopțile în care se aruncau pe gard la fiecare gol, legendele clubului, primul fular cumpărat de tata și tot așa.

Cum a fost și la Juventus, dragostea față de echipă este mai mare decât dragostea sau hate-ul pentru un logo nou. Dinamo ar putea să vină și cu un pătrat roșu și atât, iar oamenii ăștia tot vor fi alături de echipa lor.

Ideea nu este că ei nu vor fi aici, ci că merită ceva mai bun pentru faptul că sunt aici. Ca om de creație, mi-e urât să critic munca cuiva care face același lucru ca mine. Singura chestie majoră care mi se pare este că nu este deloc potrivit pentru ce se vrea de la un logo pentru un astfel de club. Iar explicațiile date, de ce arată așa, raționamentul din spate, par forțate, ca să justifice logo-ul, nu ca și cum ar fi fost parte reală din dezvoltarea acestei identități”, a concluzionat Paul Tănase pentru FANATIK.