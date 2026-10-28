Sport

Ciprian Paraschiv, artizanul modificării Legii 4: ”Avem un merit cu finala Europa League”. Avantajele pentru suporteri și cluburi

Traian Terzian
28.10.2026 | 20:32
Ciprian Paraschiv artizanul modificarii Legii 4 Avem un merit cu finala Europa League Avantajele pentru suporteri si cluburi
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Ciprian Paraschiv (51 de ani), convins că modificările la Legea 4 au ajutat ca finala Europa League din 2028 să se joace la București. Sursă foto: colaj Fanatik
La trei luni după ce modificările la Legea 4 au apărut în Monitorul Oficial, Ciprian Paraschiv a mărturisit la podcastul ”Prietenii lui Ovidiu” realizat de Ovidiu Ioanițoaia că fără acestea Bucureștiul nu ar fi primit finala Europa League din 2028.
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Deputatul AUR, Ciprian Paraschiv (51 de ani), este cel care a inițiat proiectul de schimbare al Legii 4. Politicianul a vorbit despre cât de mult au contat schimbările în decizia UEFA de a aduce finala Europa League de peste doi ani pe Arena Națională.

Ciprian Paraschiv consideră că schimbarea Legii 4 a permis aducerea finalei Europa League la București

După mai multe luni de dezbateri aprinse, vechea Lege 4, cunoscută și ca ”Legea lui Mitică”, a suferit îmbunătățiri și a intrat în vigoare. Inițiatorul modificărilor a mărturisit că a fost susținut chiar și de Mitică Dragomir în demersul său și a explicat de ce Gigi Becali a votat împotrivă.

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”Modificările îi schimbă sensul în totalitate. Era foarte restrictivă Legea 4. Chiar l-am sunat (n.r. – pe Mitică Dragomir) și i-am zis că vreau să schimb Legea. M-a susținut. (…) Nu vreau să-mi asum merite, dar cred că noi, cei care am susținut Legea Paraschiv, avem un merit cu finala Europa League care se dispută la București. Berea se vinde la UEFA, iar UEFA organizează. Diferența este că în actuala formă este permisă vânzarea băuturilor slab alcoolizate.

(n.r. – Gigi Becali a votat împotrivă) Eu cred că nu a știut ce votează, pentru că el are numai de câștigat. Am înțeles că vinde bere și câștigă destul de bine la meciurile FCSB. Am discutat cu el și a zis că el nu se bagă, a zis că dacă legea aduce venituri nu are nimic împotrivă”, a declarat Ciprian Paraschiv, la podcastul ”Prietenii lui Ovidiu” realizat de Ovidiu Ioanițoaia.

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Marile avantaje cu care vine noua Lege 4

Deputatul AUR a precizat faptul odată cu schimbările aduse Legii 4, cluburile și suporterii au numai de câștigat. Primele pentru că vor realiza încasări mai mari din bilete și vânzarea de bere, iar fanii pentru că nu vor mai putea fi suspendați doar în baza unui proces verbal. ”Eu nu am inventat nimic. Eu am preluat exemplele de bună practică de la UEFA și le-am adus în România.

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Cel mai mult au avut de câștigat suporterii: s-au eliminat zonele tampon. Cluburile vând mai multe bilete. Numai în România vedeai o tribună goală pentru că era zonă tampon. Era o desconsiderare a românilor.

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Cea mai importantă prevedere din lege pentru suporteri este că nu mai pot fi suspendați doar pe seama unui proces verbal (n.r. – făcut de Poliție, Jandarmerie sau Poliția Locală), trebuie o hotărâre definitivă.

E nevoie de o hotărâre judecătorească. Să poți contesta acest proces verbal. Vorbim de contravenție. La infracțiuni, nu, e altceva. Mai e spectacolul pirotehnic în mediu controlat. Până la urmă trebuie să fie un show, un spectacol”, a spus Ciprian Paraschiv.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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