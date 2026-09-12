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Real Madrid a suferit în etapa precedentă din La Liga primul eșec din al doilea mandat al lui Jose Mourinho (63 de ani), 0-1 cu Betis, dar apoi a reușit să se impună cu 2-1 în duelul din Champions League contra lui Inter. Pentru madrileni urmează partida contra lui Rayo Vallecano, iar tehnicianul portughez i-a apărat pe Kylian Mbappe și Vinicius Junior la conferința de presă premergătoare jocului.

Jose Mourinho, replică pentru contestatarii lui Vinicius Junior

Deși Real Madrid a reușit să se impună în duelul contra Interului pregătit de Cristi Chivu, fanii de pe Bernabeu l-au huiduit din nou pe Vinicius Junior, iar Jose Mourinho a abordat acest subiect la conferința de presă organizată înainte de meciul cu Rayo Vallecano, care va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00. „Există un proverb în portugheză. Arunci cu pietre doar în pomii care dau roade.

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Ce a făcut Vinicius aici? Câte Ligi ale Campionilor a câștigat? Câte goluri a marcat? Câte meciuri a decis? Vinicius, care a câștigat de unul singur meciul împotriva Benficăi din sezonul trecut, e pe drum. Nu a ajuns încă acolo. Muncește mai mult ca niciodată. În această eră bazată pe date, este foarte aproape de viteza sa maximă. Și-a doborât recordurile în acest sezon”, a declarat lusitanul, conform .

Mourinho l-a apărat pe Kylian Mbappe și a „înțepat” Interul lui Chivu

Jose Mourinho i-a criticat pe contestatarii lui Kylian Mbappe și a revenit asupra , afirmând că Real Madrid putea să marcheze de opt ori contra echipei pregătite de . „Argumentul despre succesul lui Vinicius se aplică și la Kylian. El are dreptate: un jucător care marchează 40 de goluri în fiecare sezon nu este o problemă pentru echipă. Există diferite tipuri de oameni, cei care înțeleg și cei care nu; aceștia din urmă știu că nu este în interesul lor să vorbească despre lucruri pozitive.

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L-am văzut pe Kylian revenind să-l ajute pe Cucurella când am rămas în 10 oameni, în timp ce un antrenor foarte dificil țipa la el. Apreciez foarte mult acest tip de comportament. Apoi, aceiași oameni nu menționează că ne-am apărat bine sau că am fi putut marca opt goluri. Vor fi meciuri plictisitoare în care echipele nu își asumă riscuri și se termină 0-0.

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Împotriva lui Inter, ei ar fi putut marca patru, dar noi am fi putut marca opt. De ce nu spun asta? Nu sunt fericiți că am câștigat? Cei din staff sunt foarte fericiți, am suferit și am pierdut împreună împotriva lui Betis. Avem acel sentiment și angajament de a lucra pentru Real Madrid. Vom face tot ce putem pentru a-i face pe oameni fericiți”, a spus antrenorul portughez.