Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi în semifinala de la Wuhan. Liderul WTA, la un pas de descalificare după gestul nebunesc. Video

Revenită pe teren după o lună de pauză pe care și-a luat-o imediat ce a câștigat Grand Slam-ul de la US Open, Aryna Sabalenka a avut un ieșire nervoasă în timpul partidei pierdute cu Jessica Pegula din semifinalele de la WTA Wuhan.
După un prim set câștigat lejer, Aryna Sabalenka a cedat actul secund. În decisiv, jucătoarea din Belarus a condus cu 5-2, dar s-a văzut egalată de adversara sa și tensiunea a ajuns la cote extrem de înalte.
La scorul de 5-5 în cel de-al treilea set, Sabalenka a salvat trei de mingi de break, dar a cedat până la urmă game-ul. Acela a fost momentul în care ea și-a pierdut cumpătul și într-o clipă de furie a aruncat cu racheta.
Aceasta a ratat de puțin atât un cameraman, cât și un copil de mingi din apropiere, ciocnindu-se de o bancă și ricoșând înapoi spre teren. Sportiva a ridicat imediat mâna în semn de scuze, însă gestul său nu a rămas nesancționat.
Aryna Sabalenka a primit un avertisment pentru ieșirea furioasă, însă totul s-ar fi putut termina mult mai rău. Cel mai probabil, în cazul în care racheta ar fi lovit pe cineva, bielorusa ar fi fost descalificată. În cele din urmă, Pegula s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6 (2) și s-a calificat în finală, acolo unde o va întâlni pe compatrioata sa Coco Gauff.
Dacă Aryna Sabalenka a scăpat nepedepsită după ce a aruncat cu racheta, nu același lucru s-a întâmplat cu Novak Djokovic. Sârbul a fost descalificat la US Open 2020, după ce a lovit cu mingea o arbitră de linie la un meci din optimile de finală.
La scorul de 5-6 în primul set al întâlnirii cu spaniolul Pablo Carreno Busta, imediat după ce își pierduse serviciul, sârbul a scos nervos o minge din buzunar și a lovit-o cu racheta.
Mingea s-a dus direct într-o arbitra de linie, care a căzut la pământ. În ciuda faptului că Nole s-a dus imediat să vadă care este stare de sănătate a victimei și și-a cerut scuze, el a fost descalificat.
La 27 de ani, Aryna Sabalenka se poate considera o jucătoare împlinită. Ea are în palmares patru titluri de de Grand Slam, două la Australian Open și două la US Open, și este locul 1 în ierarhia WTA.
Pe lângă succesul uriaș avut pe teren, bielorusa este o prezență spectaculoasă și în viața de zi cu zi. În vară, ea postat pe rețelele de socializare o fotografie topless din vacanță care fost apreciată de urmăritorii săi și a devenit imediat virală
Chiar înainte de a începe sezonul de toamnă cu turnee în Asia, ea s-a pozat în ipostaze senzuale alături de sora sa, care este încă minoră. Într-una dintre fotografii, cele două au mimat un sărut pasional, iar în alta Aryna și și-a scos ”ghearele” spre pieptul surorii sale.