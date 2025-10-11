Sport

Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi în semifinala de la Wuhan. Liderul WTA, la un pas de descalificare după gestul nebunesc. Video

Aryna Sabalenka a ratat calificarea în finala turneului de la Wuhan și și-a ieșit din minți. Liderul clasamentului WTA a avut un gest de furie în timpul meciului ce putea să-i aducă descalificarea.
Traian Terzian
11.10.2025 | 21:31
Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi in semifinala de la Wuhan Liderul WTA la un pas de descalificare dupa gestul nebunesc Video
Într-un gest de nervi, Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta în timpul unui meci de la WTA Wuhan. Sursă foto: Hepta

Revenită pe teren după o lună de pauză pe care și-a luat-o imediat ce a câștigat Grand Slam-ul de la US Open, Aryna Sabalenka a avut un ieșire nervoasă în timpul partidei pierdute cu Jessica Pegula din semifinalele de la WTA Wuhan.

Aryna Sabalenka, aproape să lovească un copil de mingi cu racheta la Wuhan

După un prim set câștigat lejer, Aryna Sabalenka a cedat actul secund. În decisiv, jucătoarea din Belarus a condus cu 5-2, dar s-a văzut egalată de adversara sa și tensiunea a ajuns la cote extrem de înalte.

La scorul de 5-5 în cel de-al treilea set, Sabalenka a salvat trei de mingi de break, dar a cedat până la urmă game-ul. Acela a fost momentul în care ea și-a pierdut cumpătul și într-o clipă de furie a aruncat cu racheta.

Aceasta a ratat de puțin atât un cameraman, cât și un copil de mingi din apropiere, ciocnindu-se de o bancă și ricoșând înapoi spre teren. Sportiva a ridicat imediat mâna în semn de scuze, însă gestul său nu a rămas nesancționat.

Aryna Sabalenka a primit un avertisment pentru ieșirea furioasă, însă totul s-ar fi putut termina mult mai rău. Cel mai probabil, în cazul în care racheta ar fi lovit pe cineva, bielorusa ar fi fost descalificată. În cele din urmă, Pegula s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6 (2) și s-a calificat în finală, acolo unde o va întâlni pe compatrioata sa Coco Gauff.

Novak Djokovic a fost descalificat la US Open după un gest similar

Dacă Aryna Sabalenka a scăpat nepedepsită după ce a aruncat cu racheta, nu același lucru s-a întâmplat cu Novak Djokovic. Sârbul a fost descalificat la US Open 2020, după ce a lovit cu mingea o arbitră de linie la un meci din optimile de finală.

La scorul de 5-6 în primul set al întâlnirii cu spaniolul Pablo Carreno Busta, imediat după ce își pierduse serviciul, sârbul a scos nervos o minge din buzunar și a lovit-o cu racheta.

Mingea s-a dus direct într-o arbitra de linie, care a căzut la pământ. În ciuda faptului că Nole s-a dus imediat să vadă care este stare de sănătate a victimei și și-a cerut scuze, el a fost descalificat.

Aryna Sabalenka, apariții incendiare în afara terenului

La 27 de ani, Aryna Sabalenka se poate considera o jucătoare împlinită. Ea are în palmares patru titluri de de Grand Slam, două la Australian Open și două la US Open, și este locul 1 în ierarhia WTA.

Pe lângă succesul uriaș avut pe teren, bielorusa este o prezență spectaculoasă și în viața de zi cu zi. În vară, ea postat pe rețelele de socializare o fotografie topless din vacanță care fost apreciată de urmăritorii săi și a devenit imediat virală

Chiar înainte de a începe sezonul de toamnă cu turnee în Asia, ea s-a pozat în ipostaze senzuale alături de sora sa, care este încă minoră. Într-una dintre fotografii, cele două au mimat un sărut pasional, iar în alta Aryna și și-a scos ”ghearele” spre pieptul surorii sale.

