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Aryna Sabalenka (28 de ani, locul 2 WTA) profită din plin de perioada de pauză pe care o are în aceste zile. Jucătoarea de tenis originară din Belarus se află în prezent în Italia, iar cu această ocazie a participat la o prezentare de modă la Milano. Nu a fost acolo doar ca spectatoare, ci chiar a și defilat pe podium.

Aryna Sabalenka a făcut furori pe podiumul de modă de la Milano

Bineînțeles că sportiva a atras astfel toate privirile, iar imaginile au făcut ulterior senzație pe rețelele de socializare. „Jucătoarea de tenis și pasionata de modă Aryna Sabalenka a traversat Galeria Vittorio Emanuele II cu ocazia Vogue World: Milano, participând la cel de-al treilea act „made in Italy” și purtând o rochie Gucci semnată de Demna”, au notat cei de la Vogue Italia.

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Aryna Sabalenka, criticată dur după US Open

pe teren a fost aspru criticat de către jurnalistul român Cristian Tudor Popescu. „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă! Își stăpânește cu greu această trăsătură de caracter. Încearcă să pară simpatică publicului, râde, face niște glume la care râde ea singură, dansează după ce câștigă… Încearcă să se facă simpatică. Dar, în momentul în care toată mascarada asta e lăsată la o parte, asta este Sabalenka: ‘F*** off!’. Într-adevăr, n-a fost prea plăcut să privesc

A fost înfrângerea în semifinale a celor două reprezentante ale Americii, Pegula și Coco Gauff. A dezamăgit mult publicul american.. A fost o finală feminină greu de privit pentru mine. Nu-mi place tenisul pe care-l joacă… Nici Sabalenka și nici Rybakina. În primul rând, acesta este un Grand Slam care, cumva, consacră forța fizică în tenis. Te poți uita la fel de bine la un meci de box, pentru că asta este tenisul azi. Dacă nu ai o condiție fizică excepțională – nu normală, ca pe vremuri…

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Nu, acum trebuie să ai o condiție fizică la un nivel foarte înalt și o forță de lovire foarte mare, să lovești cu accelerație. Altfel, oricât de tehnic ai fi, n-ai nicio șansă în ziua de astăzi. În plus, mă bucur că a câștigat Rybakina, pentru că ea măcar nu zbiară, e tăcută”,