Aryna Sabalenka a egalat-o pe Simona Halep! Ce performanță a reușit liderul mondial din tenisul feminin

Aryna Sabalenka a învins-o pe Coco Gauff în trei seturi şi a câştigat Miami Open. Sportiva din Belarus a reuşit astfel să-și adjudece „Sunshine Double” (titluri la Indian Wells şi Miami) și totodată să-și treacă în palmares al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa. .

Sabalenka a reușit dubla Indian Wells- Miami

Sabalenka s-a impus cu 6-2, 4-6, 6-3, împotriva numărului 4 mondial, Coco Gauff. favorită 3, scor 6-4, 6-3, după o oră și 19 minute, în timp ce Gauff a învins-o clar pe Karolina Muchova, cap de serie numărul 13, scor 6-1, 6-1, după o oră și jumătate.

Sabalenka este a cincea jucătoare care reuşeşte Sunshine Double. Anterior, au reușit această performanță Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) și Iga Swiatek (2022). Pe parcursul turneului din Florida, Sabalenka a cedat un singur set.

Este lider WTA de 75 de săptămâni

„Înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Sabalenka în conferința de presă de după meci. „Obiectivul meu a fost întotdeauna să-mi scriu numele în istorie, iar acum tocmai am reușit. Pare pur și simplu ireal. Nu știu cum am reușit să fac asta, dar sunt foarte mândră în acest moment. Desigur, sunt foarte fericită cu acest trofeu frumos”, a mai declarat ea.

Această victorie marchează al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera ei și al 30-lea în total, incluzând șase la dublu. Printre acestea se numără: patru titluri de Grand Slam la simplu, două la dublu, 11 titluri WTA 1000 la simplu și încă două la dublu – dintre care unul a fost câștigat la Miami în 2019. Ea a acumulat aceste rezultate în timp ce a petrecut 83 de săptămâni pe locul 1 mondial, inclusiv o serie activă care a ajuns la 75 de săptămâni.

Bielorusa se apropie de 50 de milioane de dolari câștigați din tenis

Victoria de la Miami îi aduce Arynei un câștig în valoare de 1,151,380 dolari. Acești bani se alătură sumei de 47,875,138 dolari câștigați până acum din tenis. Sabalenka este pe locul doi all-time, după Serena Williams, care a înregistrat câștiguri de peste 94 milioane de dolari. Ținând cont că ea are doar 27 de ani, ea ar putea amenința poziția americancei.

Circuitul WTA continua în luna aprilie cu turneeele de la Charleston, Bogota, Linz, Stuttgart, Rouen și Madrid.