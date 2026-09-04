ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka (28 de ani) a trecut în două seturi de Kamilla Rakhimova în turul 3 de la US Open și s-a calificat astfel în optimile de finală. Sportiva din Belarus s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, însă în timpul primului set s-a oprit pentru câteva momente reclamând un miros prea puternic de marijuana, care venea din tribune.

Aryna Sabalenka a reclamat mirosul puternic de marijuana de la US Open

În game-ul al treilea din primul set, după ce a câștigat un punct printr-un as superb, pentru a-l înștiința pe arbitru despre mirosul deranjant de marijuana ce venea până pe terenul de joc. Acesta i-a respectat solicitarea și i-a rugat pe spectatori să se oprească din fumat în timpul meciului.

ADVERTISEMENT

„Cineva fumează iarbă. Vă rog să le atrageți atenția, pentru că mirosul este foarte puternic”, a transmis Sabalenka. „Asderaki-Moore și-a întors apoi capul și a făcut un semn, ridicând două degete într-un gest care sugera fumatul, înainte de a vorbi în stația radio”, explică

Aryna Sabalenka frenó su partido en el US Open por un espectador que estaba fumando marihuana en la tribuna. ​🗣 "Es muy fuerte". ​Cosas que pasan en Nueva York. — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)

US Open este cunoscut pentru mirosurile pe care sportivii sunt nevoiți să le suporte

Aryna Sabalenka nu este prima sportivă care se plânge de astfel de mirosuri în timpul US Open. De-a lungul edițiilor, ultimul Grand Slam al sezonului a devenit cunoscut pentru astfel de inconveniente. „Nu sunt o mare fană a acestui lucru. Ştiu că mulţi jucători s-au plâns în legătură cu anumite terenuri. Am jucat pe unul dintre ele înainte şi am simţit mirosul în timpul meciului meu. Este ceva ce nu mi-ar plăcea să simt în mijlocul meciului meu. Încerc să mă concentrez. Evident, asta te scoate din momentul respectiv, iar tu chiar nu vrei asta. Nu ai nevoie de factori care să-ţi distragă atenţia. Aşa că da, nu mi-a plăcut deloc”, a explicat Katie Boulter.

ADVERTISEMENT

Cea mai tare reacție din ultima vreme despre duhoarea de la US Open a fost cea a lui Alexander Zverev, care a spus despre că „miroase precum sufrageria lui Snoop Dogg”, celebrul rapper american, cunoscut pentru consumul excesiv de marijuana.