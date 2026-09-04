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Aryna Sabalenka a oprit meciul la US Open: „Cineva fumează iarbă!” Mirosul a scos-o din sărite pe lidera WTA

Aryna Sabalenka, liderul mondial în clasamentul WTA, s-a oprit în timpul meciului din turul 3 de la US Open din cauza mirosului de marijuana. Ce a transmis arbitrului de scaun
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 21:33
Aryna Sabalenka a oprit meciul la US Open Cineva fumeaza iarba Mirosul a scoso din sarite pe lidera WTA
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Aryna Sabalenka (28 de ani) a fost profund deranjată de mirosul puternic de marijuana din timpul partidei sale din turul 3 de la US Open 2026. Foto: Hepta.ro
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Aryna Sabalenka (28 de ani) a trecut în două seturi de Kamilla Rakhimova în turul 3 de la US Open și s-a calificat astfel în optimile de finală. Sportiva din Belarus s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, însă în timpul primului set s-a oprit pentru câteva momente reclamând un miros prea puternic de marijuana, care venea din tribune.

Aryna Sabalenka a reclamat mirosul puternic de marijuana de la US Open

În game-ul al treilea din primul set, după ce a câștigat un punct printr-un as superb, Aryna Sabalenka s-a oprit pentru câteva clipe pentru a-l înștiința pe arbitru despre mirosul deranjant de marijuana ce venea până pe terenul de joc. Acesta i-a respectat solicitarea și i-a rugat pe spectatori să se oprească din fumat în timpul meciului.

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„Cineva fumează iarbă. Vă rog să le atrageți atenția, pentru că mirosul este foarte puternic”, a transmis Sabalenka. „Asderaki-Moore și-a întors apoi capul și a făcut un semn, ridicând două degete într-un gest care sugera fumatul, înainte de a vorbi în stația radio”, explică The Telegraph.

US Open este cunoscut pentru mirosurile pe care sportivii sunt nevoiți să le suporte

Aryna Sabalenka nu este prima sportivă care se plânge de astfel de mirosuri în timpul US Open. De-a lungul edițiilor, ultimul Grand Slam al sezonului a devenit cunoscut pentru astfel de inconveniente. „Nu sunt o mare fană a acestui lucru. Ştiu că mulţi jucători s-au plâns în legătură cu anumite terenuri. Am jucat pe unul dintre ele înainte şi am simţit mirosul în timpul meciului meu.  Este ceva ce nu mi-ar plăcea să simt în mijlocul meciului meu. Încerc să mă concentrez. Evident, asta te scoate din momentul respectiv, iar tu chiar nu vrei asta. Nu ai nevoie de factori care să-ţi distragă atenţia. Aşa că da, nu mi-a plăcut deloc”, a explicat Katie Boulter.

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Cea mai tare reacție din ultima vreme despre duhoarea de la US Open a fost cea a lui Alexander Zverev, care a spus despre terenul 17, pe care Sorana Cîrstea a disputat meciul din turul al 3-lea contra Jasminei Paolini,„miroase precum sufrageria lui Snoop Dogg”, celebrul rapper american, cunoscut pentru consumul excesiv de marijuana.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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