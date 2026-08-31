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Într-un interviu acordat unei reviste de modă și extrem de celebră în SUA, Aryna Sabalenka a oferit informații despre nunta cu iubitul ei. Tenismena din Belarus a stabilit deja data în care va ajunge la altar cu alesul inimii sale.

Când se căsătoresc Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka (28 ani) nu este doar numărul 1 mondial, ci și una dintre cele mai populare sportive. Numele său este pe care le realizează. Cea mai recentă a avut loc la inaugurarea unui magazin de bijuterii de lux. Jucătoarea de tenis a fost însoțită de partenerul de viață.

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Cunoscutul om de afaceri Georgios Frangulis îi este aproape de câțiva ani. Cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare, după ce vedeta a primit un inel spectaculos cu diamant. La scurtă vreme de la cererea în căsătorie bielorusa a pus la punct primele detalii despre nuntă. A stabilit .

Evenimentul ar urma să aibă loc în Grecia, acolo unde logodnicul ei își are originile. În urmă cu puțin timp a dezvăluit un alt amănunt important, și anume perioada când va ajunge la altar. Într-un interviu pentru a transmis că anul viitor va îmbrăca rochia de mireasă. Cununia nu va avea loc în timpul verii.

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Jurămintele vor fi rostite în luna septembrie, după ce Aryna Sabalenka evoluează la US Open. Organizatorii programează în mod tradițional competiția de tenis la final de august și început de septembrie. Așadar, nu este deloc de mirare faptul că sportiva vrea să fie relaxată atunci când se va căsători cu alesul inimii sale.

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„Ne luăm timpul necesar. Mi-e teamă să planific pentru că prietenii mei, toți cei care au făcut nunți nebunești, mă sperie foarte tare că asta îți consumă multă energie și ești înainte și înapoi cu planificatorul tău și e enervant și e frustrant”, a explicat tenismena, în cadrul interviului acordat jurnalistei Nicole Phelps și redactorului senior de la Vogue, Corey Seymour.

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Aryna Sabalenka: ”Nu e nicio grabă cu asta”

Aryna Sabalenka este foarte degajată față de subiectul nunții și nu dorește să pună presiune pe organizarea evenimentului. Mai mult decât atât, liderul mondial a subliniat că nu se grăbește să facă cununia cu iubitul ei. Totodată, a menționat că este posibil să nu se căsătorească anul viitor, ci poate chiar mai târziu.

„Deci trebuie să fii foarte atent cu asta. Nu am început încă, dar acum e planificat, este programat pentru septembrie anul viitor. Așa că trebuie să începem să planificăm după US Open, dar ne luăm timp cu asta”, a mai spus celebra jucătoare de tenis, mai arată sursa menționată anterior.

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În altă ordine de idei, sportiva a povestit că a fost luată prin surprindere cu inelul de logodnă. Tenismena nu se aștepta să fie cerută de soție în seara respectivă, crezând că se întâlnește cu un jurnalist. A purtat o ținută extrem de simplă pentru că urma să stea foarte puțin afară. În schimb, a trecut prin mai multe stări emoționale.

„Nimeni nu m-a presat suficient de tare să pun măcar puțin de machiaj, doar un strop mic. Și tocmai am ajuns acasă și e o cerere în căsătorie și am plâns o clipă pentru că arătam urât, deloc nepregătită. Fetele vor înțelege asta, știi? Și plângeam. L-am întrebat pe videograf, i-am văzut acolo, și pe fotograf.

I-am zis: «Fă ce vrei», dar fața mea nu ar trebui să fie în pozele alea. A ieșit foarte natural. Și s-a dovedit a fi uimitor, dar pur și simplu mi-am dorit asta, să fiu puțin mai frumoasă, știi?”, a completat Aryna Sabalenka.