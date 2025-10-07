Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial

Renumita Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte. L-a postat pe rețelele de socializare după ce a ajuns în China, unde va juca în turul 2 împotriva sportivei Rebecca Šramková. Ce a spus numărul 1 mondial cu această ocazie.

Mesajul transmis de Aryna Sabalenka după ce a ajuns în China

Aryna Sabalenka este una dintre sportivele de top la nivel mondial. E urmărită de milioane de oameni din lumea întreagă datorită jocului, dar și pentru că este o tânără extrem de atrăgătoare la cei 27 de ani ai săi.

E la curent cu tot ce se întâmplă pe social media, unde este o prezență constantă. În urmă cu puțin timp a a transmis un mesaj format din numai cinci cuvinte. L-a distribuit în mediul virtual după ce a aterizat în China.

Jucătoarea de tenis a ajuns în vizorul urmăritorilor datorită felului în care se exprimă. Numărul 1 mondial este în culmea fericirii pentru că participă la turneul din Wuhan, unde cu siguranță va da totul pe terenul de tenis.

„Atingere de tigru”, a scris Aryna Sabalenka, pe contul personal de Instagram, legat de o imagine în care are o înfățișare drăgălașă. „Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă”, a completat frumoasa jucătoare de tenis.

Mesajul transmis de vedeta clasată pe locul 1 mondial la simplu feminin de către Asociația de Tenis Feminin a ajuns la inimile oamenilor. Sunt foarte multe persoane care abia așteaptă să vadă cum se va descurca în acest turneu de tenis.

Ce le-a spus Aryna Sabalenka jurnaliștilor din Wuhan

Aryna Sabalenka reușește să se împartă cu brio între viața profesională și cea personală. A făcut această dezvăluire recent prin intermediul unei , în care apare într-o pădure de pini.

Zâmbind relaxată și cu racheta de tenis la îndemână, sportiva de 27 de ani știe cum să-și încarce bateriile înainte de a intra pe teren. Într-un interviu acordat jurnaliștilor din Wuhan, unde se află în prezent, a mărturisit că se simte foarte bine.

„Pur și simplu nu am vrut să-mi forțez corpul să participe la turneu. Așadar, cred că am luat decizia corectă de a ne acorda mai mult timp pentru recuperare și pregătire. Din punct de vedere fizic, mă simt pregătită să încep”, a spus jucătoarea, scrie .

În altă ordine de idei, Aryna Sabalenka se integrează de minune în cultura din China. În urmă cu câteva zile a învățat să gătească orez prăjit. De asemenea, a rămas plăcut surprinsă de câmpurile roz de lavandă.

Ce comentarii primește Aryna Sabalenka în mediul virtual

Aryna Sabalenka e una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis. Cu toate acestea, numărul 1 mondial recunoaște că nu toată lumea o place și uneori primește comentarii răutăcioase din partea oamenilor care nu o cunosc în realitate.

Tânăra sportivă a recunoscut că se confruntă cu un val de hate, dar și cu amenințări. Aceasta a subliniat faptul că primește fraze care nu pot fi reproduse în cuvinte, dar încearcă să le ignore pentru a se concentra pe pasiunea sa, tenisul.

„Simt că e mai bine să ignor mesajele jignitoare, dar uneori, desigur, văd aceste mesaje și, din curiozitate, verific profilul persoanei care mi le-a trimis. Uneori mă șochează: sunt mame care îmi trimit mesaje groaznice.

Nu îi înțeleg pe cei care comentează despre oameni care încearcă să reușească, să motiveze și să inspire generația următoare. Cât despre insulte, le iau ca pe o glumă.

Am impresia că aceștia sunt oameni care nu au fost niciodată în situația noastră și spun lucruri pline de ură. Arată cât de oribili sunt și cred că toți jucătorii ar trebui să le ia ca pe o glumă.

Să nu fie niciodată afectați de hateul primit”, a dezvăluit jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka, într-un interviu pentru . Din păcate, nu toți sportivii au puterea de a depăși astfel de situații neplăcute.

Rezultate excelente pentru Aryna Sabalenka în China

Aryna Sabalenka a avut de-a lungul anilor rezultate extraordinar de bine la turneul din China, mai ales în ultimele 3 campanii. Jucătoarea de tenis originară din Belarus a câștigat titluri importante în 2018, 2019 și 2024.

În ultimele două meciuri le-a învins pe Coco Gauff și pe Zheng Qinwen. Astfel, sportiva de 27 de ani a devenit triplă campioană în exercițiu. În prezent, deține cea mai bună serie de victorii consecutive la un singur eveniment WTA.

Singura jucătoare de tenis cu care concurează la acest capitol este Serena Williams. Sportiva a câștigat 21 de meciuri consecutive la Roma între 2012 și 2019. Mai mult, Serena Williams este considerată una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile.

În altă ordine de idei, Aryna Sabalenka participă la a opta ediție a Wuhan Open. Turneul fondat în 2014 a revenit în 2024 după o pauză de patru ani. Reunește opt dintre cele mai bune 10 jucătoare din clasamentul PIF WTA și un tablou de 64 de jucătoare într-un format de o săptămână.