Aryna Sabalenka a stabilit unde face nunta cu iubitul ei. Când este decisă să facă pasul cel mare cu Georgios Frangulis

ADVERTISEMENT

S-au logodit la începutul lunii martie, iar acum pun la punct primele detalii. Aryna Sabalenka a stabilit unde face nunta cu iubitul ei, un cunoscut om de afaceri din Brazilia și cu origini grecești. Descoperă când este decisă să facă pasul cel mare.

Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis, pregătiri de nuntă

Aryna Sabalenka (28 ani) a devenit Momentul emoționant în care Georgios Frangulis (37 ani) i-a oferit inelul de logodnă a ținut prima pagină a tabloidelor. În social media filmarea și imaginile cu pricina au circulat zile întregi, semn că oamenii s-au bucurat pentru ea.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis din Belarus celebru. Acesta este fondatorul unui companii producătoare de smoothie-uri și boluri de Acai. Bărbatul are numai cuvinte de laudă pentru sportivă și mereu spune că este o iubită de la care are foarte multe de învățat. Acum, cei doi sunt gata să facă următorul pas în relație.

Au anunțat că au stabilit primele detalii despre nuntă. Aceasta nu va avea loc prea curând pentru că tenismena are un program încărcat. Cuplul urmează să ajungă la altar abia în vara anului următor. În plus, cei doi au ales locația unde se va desfășura petrecerea, aceasta având legătură cu originile omului de afaceri.

ADVERTISEMENT

Mai exact, cununia va fi în Grecia. Momentan, Aryna Sabalenka nu a dezvăluit dacă ceremonia va fi pe plajă sau într-o locație interioară, însă este pregătită să organizeze totul. În ceea ce privește bărbatul care a cucerit-o sportiva a subliniat că are multe dintre trăsăturile tatălui său. Totodată, a punctat că adoră acest aspect important.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Aryna Sabalenka despre inelul de logodnă

„I-am spus că sunt o fată mare și am mâna mare, iar un inel mic ar arăta… foarte mic”, a mărturisit Aryna Sabalenka despre momentul cererii în căsătorie. Declarația a fost făcută pentru , unde a realizat un pictorial incendiar. În pozele spectaculoase apare și bijuteria pe care nu o scoate deloc de pe deget.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, e important să fiu în jurul ei, dar în același timp să îi acord și spațiul necesar de care are nevoie ca să gândească clar. E o bestie, e cea mai bună, dar uneori are nevoie de 24 de ore ca să își aducă aminte de asta.

Țelul meu este să fac orice vrea ea să facem, dar dacă vrea să stăm toată ziua în camera ei de hotel, îi zic că nu putem să ne comportăm de parcă a murit cineva”, a completat Georgios Frangulis, pentru aceeași sursă.