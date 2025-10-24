Sport

Aryna Sabalenka, aproape să doboare un record deținut de Serena Williams. Ce trebuie să facă jucătoarea de tenis

Aryna Sabalenka se află la un pas să depășească un record stabilit de Serena Williams. Demersul pe care trebuie să-l facă sportiva în vârstă de 27 de ani.
Alexa Serdan
24.10.2025 | 07:45
Cum o poate depăși Aryna Sabalenka pe Serena Williams. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Serena Williams are o carieră fabuloasă, câștigând 23 de titluri de Mare Șlem. În cel mai scurt timp Aryna Sabalenka va scrie istorie pentru că este aproape să doboare un record deținut de tenismena de 44 de ani. Ce trebuie să facă jucătoarea de tenis din Belarus.

Aryna Sabalenka, aproape să doboare un record deținut de Serena Williams

Aryna Sabalenka este clasată pe locul 1 mondial la simplu feminin de către Asociația de Tenis Feminin. Tânăra sportivă are un parcurs frumos în tenis și se așteaptă să obțină rezultate extraordinare și de acum înainte.

În prezent, se află la un pas să depășească un record stabilit de Serena Williams. Jucătoarea de tenis, în vârstă de 27 de ani, trebuie să facă un demers extrem de simplu în această direcție. E suficient să intre pe teren la Turneul Campioanelor.

Prin urmare, în felul acesta va deține recordul de încasări într-un sezon. O va depăși pe fosta sportivă din Statele Unite ale Americii, care a ocupat această poziție în anul 2013. Atunci a încasat 12.385.572 de dolari.

În momentul de față, diferența dintre Aryna Sabalenka și Serena Williams este de doar 72.053 de dolari. Cu toate acestea, tenismena care s-a fotografiat alături de Paula Badosa este la un pas să doboare recordul stabilit de fostul număr 1 mondial.

Cum o poate depăși Aryna Sabalenka pe Serena Williams

Aryna Sabalenka va ajunge în situația în care o va întrece la încasări pe Serena Williams pentru că are asigurat un premiu uriaș. Acesta este în valoare de 330.000 de dolari și se acordă la Turneul Campioanelor, desfășurat în perioada 1-8 noiembrie.

Acest lucru înseamnă că jucătoarea de tenis din Belarus va stabili cel mai mare premiu total încasat de o jucătoare într-un an. În acest context, specialiștii în tenis subliniază faptul că sezonul reușit de sportiva de 27 de ani este al doilea cel mai bun din istorie.

Așadar, este pe cale să depășească recordul stabilit de Serena Williams în urmă cu 12 ani. Pe parcursul anului, Aryna Sabalenka a câștigat premii în valoare de 12.313.519 de dolari. Și-a depășit inclusiv propriul record personal, stabilit în anul 2024.

Care este marele avantaj al Arynei Sabalenka

Marta Kostyuk a dezvăluit care este marele avantaj al jucătoarei de tenis, Aryna Sabalenka. Cele două sportive s-au întâlnit de patru ori în circuitul WTA, meciurile fiind câștigate de fiecare dată de către tânăra din Belarus.

„Încrederea ei este pur și simplu diferită. Am jucat câteva meciuri strânse împotriva Arynei și vezi cum joacă punctele de break. Pur și simplu nu-i pasă. Nu are nicio îndoială că le va salva.

Servește puternic și lovește cu dreapta. Fără ezitare. Este numărul 1 în lume, a jucat multe finale și are acea încredere. Asta o ajută să nu aibă nicio îndoială.

Pentru mine, nu este atât de ușor să joc fără ezitări. Tenisul e un sport interesant și mă bucur de călătoria în care mă aflu, încercând să îl înțeleg”, a spus Marta Kostyuk, potrivit Tennis365.

