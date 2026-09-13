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Finala de la US Open, pierdută în favoarea rusoaicei Elena Rybakina, a determinat-o pe Aryna Sabalenka să izbucnească. Comportamentul fostului lider mondial a şocat o lume întreagă. Ce a făcut, de fapt, sportiva.

Aryna Sabalenka, ieșiri nervoase după US Open 2026

Elena Rybakina (27 ani) după o finală electrizantă cu Aryna Sabalenka (28 ani). Și-a adjudecat al treilea turneu de Grand Slam din carieră, având în palmares Wimbledon (2022) și Australian Open (2026). Rusoaica a devenit noul lider mondial, aspect care nu a fost pe placul sportivei din Belarus.

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Tenismena care a căzut pe locul secund în clasamentul WTA a avut o ieșire necontrolată după ce a pierdut trofeul de la US Open 2026. Comportamentul inadecvat a fost observat imediat după meciul cu vedeta care este Concret, a refuzat să o salute la fileu.

În plus, nu și-a putut controla sub nicio formă nervii și frustrarea. De asemenea, camerele TV au surprins-o în timp ce stă pe bancă și își distruge racheta de tenis. Incidentul a avut loc chiar în timp ce jucătoarea care reprezintă Kazahstanul saluta publicul și se bucura de succesul bifat în planul profesional.

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Apoi, Aryna Sabalenka a fost protagonista unui alt moment controversat. În clipa în care un cameraman s-a apropiat de ea pentru a o filma, fostul lider mondial a început să gesticuleze. I-a solicitat să plece de lângă staff-ul său, iar când acesta nu s-a conformat a început să-l jignească. Ulterior, a explicat de ce a reacționat în felul acesta.

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„Este cu adevărat greu să-ți controlezi emoțiile când pierzi într-o finală de Mare Șlem, când încercai să câștigi al treilea titlu consecutiv. Dacă aș fi ținut totul în mine, acum sau pe teren n-aș fi fost în stare să scot un cuvânt. Nu ar fi fost deloc plăcut acolo. Am vrut să descarc toată acea agresivitate și dezamăgire”, a spus sportiva din Belarus, la conferința de presă organizată după finala US Open 2026, relatează .

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Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen… 🗣 „Fuck off” — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)

”Mă va motiva cu siguranță pentru anul viitor”

„Per total, ar trebui să fiu mulțumită de nivelul la care am jucat și sunt multe lucruri cu care rămân după acest turneu. După cum arată experiența, revin mereu mai puternică. Iar toate aceste lecții din acest sezon m-au făcut deja mai puternică. Însă asta mă va motiva cu siguranță pentru anul viitor, să fac o treabă și mai bună.

Când intri pe teren, ești o țintă pentru toți. Nu contează dacă ești locul 1, 2, 3, 4 sau oriunde ai fi. Voi continua să muncesc din greu și să-mi îmbunătățesc tenisul și nivelul de joc. Sper că voi mai câștiga și alte turnee”, a completat Aryna Sabalenka, mai arată sursa menționată anterior.

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În prezent, tenismena din Belarus deține 24 de titluri WTA la simplu, dintre care 11 sunt turnee WTA 1000. În 2026 a câștigat 3 titluri: Brisbane, Indian Wells și Miami. A cucerit până acum 4 turnee de Grand Slam la simplu: Australian Open (2023, 2024) și US Open (2024, 2025). Aryna Sabalenka este pregătită să dea totul în sezonul următor.