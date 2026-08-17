Aryna Sabalenka, declarație șocantă după ce a stat peste 100 de săptămâni pe locul 1 în WTA: ”Să-mi văd numele undeva acolo este destul de bolnav”

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După ce a stat peste 100 de săptămâni pe locul 1 în WTA a făcut o dezvăluire ieșită din comun. Aryna Sabalenka este conștientă că este o nebunie ce i se întâmplă, dar a muncit din greu pentru a ajunge unde este acum.

Aryna Sabalenka, numărul 1 WTA de peste 100 de săptămâni

Sportiva din Belarus este una dintre cele mai bune de pe glob. Aryna Sabalenka (28 nai) a ajuns pentru prima dată pe locul 1 în clasamentul WTA, pe 11 septembrie 2023, după US Open, după ce a depășit-o pe Iga Świątek. Apoi, a pierdut poziția, dar a revenit cu forțe proaspete și cu o mentalitate puternică pe teren.

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După ce , chiar în țara sa natală, a descoperit că are încă un motiv de bucurie. Celebra jucătoare de tenis a marcat 103 săptămâni de când este lider mondial, cu toate că nu a mai câștigat titluri notabile în ultima perioadă. A atins borna de 100 de săptămâni pe locul 1 în iulie 2026.

Având în vedere această reușită impresionantă frumoasa șatenă a făcut o declarație șocantă. E mândră de această performanță, fiind una dintre cele 10 jucătoare din istorie care au deținut primul loc în clasamentul mondial timp de cel puțin 100 de săptămâni. Așadar, s-a alăturat unor nume grele din acest sport.

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Printre celebritățile care au cucerit această victorie se află Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova și Chris Evert. Într-un interviu acordat revistei , Aryna Sabalenka s-a arătat mândră de felul în care a decurs cariera sa. „Să-mi văd numele undeva acolo este destul de bolnav”, a mărturisit campioana mondială.

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Aryna Sabalenka: ”Nu voi avea niciodată control deplin”

„Vreau să fiu amintită ca o luptătoare pe teren, dar cool și distractivă în afara lui. Cred că este foarte important ca și copiii să înțeleagă că trebuie să găsești echilibru. Nu trebuie să fii complet concentrat pe visele tale. Într-o zi te pot distruge. Nu voi avea niciodată control deplin.

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Când păstrez acea negativitate în mine, ea continuă să crească. Te distruge din interior până în punctul în care nu mai ai nicio energie și putere să concurezi și să lupți. Așa că am descoperit că este foarte util să țip pur și simplu ceva. Trebuie să mă eliberez de asta”, a completat bielorusa, mai arată sursa citată anterior.

Aryna Sabalenka a realizat un pictorial incendiar pentru această publicație, după ce s-a întors din vacanța petrecută în Mykonos, Grecia. Sportiva a făcut furori alături de partenerul de viață, iar acum a pozat într-un costum de baie întreg negru și pe tocuri, pe un teren de baschet. Ochelarii de soare și bijuteriile cu diamante au completat look-ul.

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Imaginile în care stă agățată de coș au atras toate privirile asupra sa. Urmăritorii i-au lăsat numeroase comentarii și aprecieri pe rețelele de socializare, cum ar fi „cea mai bună”, „o regină în tot ce faci” sau „wow”. Ce-i drept, jucătoarea de tenis are o și face foarte multe persoane să o invidieze pentru asta.