Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani

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„Insula milionarilor” este locul ideal pentru o destindere totală pentru Aryna Sabalenka. Cunoscuta tenismenă nu s-a uitat deloc la bani. Iată cu cine se află în concediu, dar și cum le-a răspuns celor care o judecă pentru alegerile sale.

Unde se află în vacanță Aryna Sabalenka

După ce a fost eliminată de Naomi Osaka de la Wimbledon Aryna Sabalenka (28 ani) a decis să lase în urmă turneul de tenis. Lidera mondială făcuse o înainte de această competiție din Londra și spera să aibă parte de un parcurs frumos. Din păcate, așteptările jucătoarei de tenis din Belarus nu s-au îndeplinit.

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Astfel, a ales să se bucure de relaxare într-o destinație de vacanță iubită de foarte mulți turiști. E un loc iubit inclusiv de români pentru viața de noapte și pentru peisajele care îți taie răsuflarea. Are priveliști spectaculoase și este cunoscut drept „insula milionarilor” datorită stilului de viață exclusivist și a prețurilor piperate.

Cu toate acestea, tenismena nu s-a uitat deloc la partea materială când a ales Mykonos. A zburat în Grecia însoțită de mai multe prietene apropiate și a profitat din plin de temperaturile ridicate. Sportiva nu a uitat nici de logodnicul ei, Georgios Frangulis, mai ales că afaceristul are origini în această țară superbă din Europa.

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Această locație din Marea Egee atrage vizitatori de pretutindeni, aceștia optând pentru această variantă indiferent de sezon. În concediu Aryna Sabalenka are parte de vreme excelentă, numai bună pentru plajă. Și-a etalat deja silueta în numeroase costume de baie din două piese. „Un minut pentru mine”, a scris vedeta, pe contul de Instagram.

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Cum le răspunde Aryna Sabalenka criticilor

Într-o postare de pe TikTok, Aryna Sabalenka nu s-a putut abține. Le-a dat replica celor care o pun la zid după eșecul de la Wimbledon. Tenismena din Belarus apare într-un clip realizat pe marginea unei piscine. În cadrul acestuia ironizează criticile venite după eliminarea în optimile de finală, în fața niponei Naomi Osaka, scor 6-2, 7-6.

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„Mă trezesc la comentarii care spun că îmi pasă mai mult de TikTok decât de tenis, că nu merit să fiu numărul unu mondial și că trebuie să-mi schimb atitudinea. Vă mulțumesc pentru sfaturi!”, a transmis sportiva, care nu a renunțat la nici măcar pentru a intra în piscină.

Într-o altă înregistrare video numărul 1 mondial apare în timp ce dansează cu una dintre prietenele sale. E veselă și relaxată, semn că acest concediu îi prinde de minune după eforturile depuse până acum. Vacanța este văzută ca o terapie de Aryna Sabalenka, în ciuda faptului că este dezamăgită de evoluțiile pe care le-a avut pe teren.