Aryna Sabalenka, dezamăgită total după „Bătălia Sexelor”! Ce a scos-o din sărite pe vedeta WTA: „Nu înțeleg cum au reușit”

Aryna Sabalenka în vârstă de 27 de ani și Nick Kyrgios în vârstă de 30 de ani au avut un meci demonstrativ în Dubai. Este vorba despre mult așteptata partidă intitulată ”Bătălia Sexelor”.

Ce s-a întâmplat la meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios

Deși vorbim despre un meci demonstrativ, fiecare minut a fost unul cât se poate de intens. Atât Aryna Sabalenka cât și Nick Kyrgios au dat tot ceea ce au avut mai bun în timpul partidei.

Câștigător a fost însă australianul. Sportiva în vârstă de 27 de ani a cedat în fața lui Nick Kyrgios cu un scor de scor 3-6, 3-6. Iar pentru unele persoane ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a fost tocmai plăcut.

Mai exact, unele voci nu au fost de acord cu disputa dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios. Iar asta în ciuda faptului că partea de teren în care a jucat sportiva a fost cu 9% mai mică decât cea a australianului.

Cum a reacționat sportiva după reacțiile primite

Și iată că la finalul meciului, Aryna Sabalenka a răbufnit. Aceasta a fost revoltată de reacțiile anumitor persoane cu privire la confruntarea dintre ea și australianul Nick Kyrgios.

Jucătoarea din Belarus consideră că a jucat un tenis foarte bun, iar confruntarea a fost una interesantă. Mai mult de atât, aceasta a mai adăugat că a fost urmărită de o mulțime de persoane. De altfel meciul a fost unul dorit.

”Pentru WTA, cred că am arătat că am jucat un tenis foarte bun. A fost o confruntare solidă, interesantă, care a atras atenția asupra tenisului. Multe legende au urmărit meciul, oameni importanți mi-au scris, mi-au urat succes și mi-au spus că îl vor urmări din toate colțurile lumii”, a dezvăluit aceasta.

Aryna Sabalenka, dezamăgită de negativitatea oamenilor

a mai dezvăluit că scopul acestui meci demonstrativ a fost cu totul altul. Atât ea cât și australianul și-au dorit să arate că tenisul poate fi distractiv și că are mai multe laturi.

La finalul declarației sale, Aryna Sabalenka a mai precizat că nu înțelege valul de reacții negative după acest eveniment. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care scorul a fost și el unul pe măsură.

„Scopul a fost să ajutăm sportul să crească și să arătăm o altă latură a tenisului, că poate fi distractiv și poate deveni la fel de vizibil ca un meci de Grand Slam.

Sincer, nu înțeleg absolut deloc cum au reușit oamenii să găsească ceva negativ în acest eveniment! A fost un meci plăcut de urmărit. Nu e ca și cum am pierdut cu 0-6, 0-6”, a declarat Aryna Sabalenka, la finalul meciului.