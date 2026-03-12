Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen

ADVERTISEMENT

După ce a câștigat US Open, Aryna Sabalenka a primit permisiunea de a-și cumpăra un animal de companie. Tenismena în vârstă de 27 de ani a făcut în urmă cu puțin timp o dezvăluire de senzație despre acesta.

Aryna Sabalenka, detalii despre câinele său

Aryna Sabalenka a trecut în optimile de la Indian Wells, după ce a învins-o pe Naomi Osaka, scor 6-2, 6-4. Ocupanta locului 1 WTA a reușit o mare victorie, la scurtă vreme după ce a marcat o .

Celebra jucătoare de tenis s-a răsfățat în salonul deținut de Anastasia Soare, supranumită „Regina sprâncenelor”. Se pare că i-a prins de minune relaxarea pentru că se concentrează extraordinar de bine pe activitatea profesională.

E atentă la joc și dă totul pe teren, însă nu uită de micile plăceri. După ce a anunțat că și-a cumpărat un animal de companie. A ales o rasă de câine docilă cu care s-a prezentat deja în mai multe locuri.

Patrupedul, un Cavalier King Charles Spaniel, i-a stat în brațe la conferința de presă organizată după victoria din California. De asemenea, Aryna Sabalenka a fost însoțită de câinele său la o emisiune cunoscută, unde a dezvăluit cum a ajuns să-l aibă.

Totul a plecat de la o înțelegere cu antrenorul său, Anton Dubrov. Acesta i-a permis să-și achiziționeze un animal doar în situația în care câștigă US Open. Ulterior, a decis să-i dea numele unui triplu câștigător de Grand Slam la simplu. În plus, acesta deține două titluri la dublu.

Concret, l-a numit Ash, care vine de la Arthur Ashe. Regretatul jucător de tenis american și-a lăsat amprenta în sport, dar și ca activist. A jucat în perioada 1959 – 1980, însă a decedat pe 6 februarie 1993. Terenul central de la US Open poartă numele legendarului sportiv.

Cum s-a schimbat viața Arynei Sabalenka de când are câine

„Mama mea a avut un Spaniel și am iubit acel câine. Sunt niște câini buni pentru o familie. Sunt foarte atașați de stăpânii lor, super liniștiți, super drăguți și foarte plăcut de îmbrățișat.

Mi se pare că sunt mult mai așezată, mai calmă, mai în control. De fiecare dată când îmi vine să izbucnesc la adresa echipei mele, doar îl mângâi pe Ash și mă simt mai bine”, a dezvăluit Aryna Sabalenka, conform .

În aceeași notă, tenismena nu a ales deloc întâmplător numele Ash pentru animalul său de companie. I-a adus un omagiu celebrului jucător de tenis cu care ”s-a intersectat” până acum. A primit trofeul de la turneul de la Flushing Meadows 2025, pe Stadionul „Arthur Ashe”.