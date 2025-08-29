Sport

Aryna Sabalenka i-a înnebunit pe fani cu apariția de la US Open! Cum s-a afișat liderul mondial pe rețelele sociale

Aryna Sabalenka se află în această perioadă la New York, unde participă la US Open, iar numărul 1 mondial WTA i-a lăsat mască pe fani.
29.08.2025 | 15:02
Aryna Sabalenka ia innebunit pe fani cu aparitia de la US Open Cum sa afisat liderul mondial pe retelele sociale
Aryna Sabalenka i-a înnebunit pe fani cu apariția de la US Open. FOTO: Instagram

Aryna Sabalenka participă în această perioadă la US Open, unde încearcă să apere trofeul câștigat anul trecut, după un succes cu 7-5, 7-5 în finala contra americancei Jessica Pegula. Liderul mondial a participat la un eveniment la New York și i-a impresionat pe fanii de pe rețelele sociale prin ținuta aleasă.

Aryna Sabalenka i-a înnebunit pe fani cu apariția de la US Open

Înainte de a debuta pe tabloul principal de la US Open, Aryna Sabalenka a participat la un eveniment organizat de Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, dar și platforma de comunicare WhatsApp. Numărul 1 mondial WTA i-a înnebunit pe urmăritori cu o ținută transparentă, la doar câteva săptămâni după ce s-a afișat topless pe rețelele sociale.

„O noapte în Central Park alături de Meta”, a fost mesajul sportivei, care are peste 3.4 milioane de urmăritori pe Instagram. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Paula Badosa. „Atât de frumoasă” a transmis numărul 12 WTA, care lipsește de la US Open din cauza unei accidentări.

Start perfect pentru Aryna Sabalenka la US Open

Aryna Sabalenka a avut un start excelent în drumul către al patrulea Grand Slam al carierei. În primul tur, sportiva din Belarus a avut mici emoții în primul set al duelului cu Rebeka Masarova (Elveția, 108 WTA), pe care a învins-o însă cu 7-5, 6-1. Apoi, Sabalenka a trecut și de Polina Kudermetova, 7-6, 6-2.

Deși are un sezon 2025 foarte bun, cu trei titluri, la Brisbane, Miami și Madrid, Aryna Sabalenka nu a câștigat niciun turneu de Grand Slam în acest an. La Australian Open, bielorusa a pierdut un singur set în drumul spre finală, însă a cedat cu 3-6, 6-2, 5-7 contra americancei Madison Keys.




