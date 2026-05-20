Aryna Sabalenka, imagini de senzație pentru o revistă de renume. Pictorialul incendiar care i-a cucerit pe bărbați

Jucătoarea profesionistă de tenis din Belarus care ocupă locul 1 la simplu în clasamentul WTA e în vizorul tuturor. Aryna Sabalenka a realizat o serie de imagini de senzație pentru o revistă de renume. Pictorialul incendiar i-a adus numai aprecieri.

Apariție răvășitoare pentru Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka (28 ani) este total schimbată față de începuturile în tenis. A evoluat enorm în carieră, dar și legat de aspectul fizic. A suferit mai multe transformări vizibile, puțini amintindu-și . În prezent, are mai multă încredere în sine și asta se vede pe teren.

E mândră de felul în care arată, dovadă că este atentă la siluetă. Admiratorii o pot admira acum într-un pictorial de senzație care a fost realizat pentru o publicație de top. Ședința foto o arată în ținute care îi pun în valoare picioarele lungi și intens tonifiate. De asemenea, fanii o pot vedea în costum de baie, dar și în obiecte vestimentare speciale.

„Un vis devenit realitate. Mulțumesc Vogue Magazine”, este mesajul pe care l-a lăsat sportiva, pe contul oficial de Instagram. „Ești cea mai tare, iubirea mea. Ce norocos sunt”, i-a transmis logodnicul său, Georgios Frangulis. Actrița Lily Collins a adăugat un emoticon cu flăcări lângă mesajul: „fato nu pot”.

„Asta e fierbinte”, a completat Paris Hilton, în timp ce Anastasia Soare a reacționt cu un emoji. Cea mai bogată femeie din România i-a lăsat trei inimioare roșii. Aryna Sabalenka are toate motivele să fie fericită de această apreciere pe care o primește constant din partea celor peste 5 milioane de internauți din social media.

Cum vede Aryna Sabalenka înfrângerile din tenis

În cadrul revistei pentru care a pozat a oferit și un interviu neașteptat. Aryna Sabalenka a discutat despre înfrângerile din tenis. A reușit să învețe lecții valoroase până acum, fără să ignore procesul. Analizează foarte bine ce i se întâmplă și descifrează meciurile pe care le pierde. În plus, și-a perfecționat jocul la un nivel foarte ridicat, deși ar fi putut face multe alte lucruri.

La un moment dat a spus care ar fi fost . Cel mai probabil s-ar fi orientat spre modelling, adorând să pozeze. Are mereu un aparat foto în geantă pentru a imortaliza diferite momente și peisaje.

„Este un proces de învățare. Dacă nu mi-ar păsa și aș spune «Ce contează, trecem la următorul», nu aș învăța nimic. Ar fi nesănătos. Aceasta este partea dificilă a vieții de sportiv: nu poți câștiga totul. La un moment dat, corpul tău te va opri, te va limita.

Dar aceasta este și frumusețea sportului. De asemenea, este frumos când o jucătoare tânără și promițătoare o învinge pe numărul unu mondial. Dacă cineva ar câștiga totul, nu ar mai fi chiar atât de distractiv de urmărit”, a explicat jucătoarea de tenis, pentru .

În aceeași notă, tenismena a povestit că a început să facă sport de mică. La doar 6 ani a descoperit tenisul având multă energie și puține modalități de a canaliza. Vedeta născută și crescută în Minsk, capitala Belarusului, a fost îndrumată în această direcție de către tatăl său care anterior fusese jucător de hochei.

A fost nevoit să renunțe la activitatea sa în urma unui accident de motocicletă care aproape i-a fost fatal. Ulterior, și-a deschis o afacere în domeniul reparațiilor auto. În schimb, mama campioanei mondiale a fost o femeie casnică, în ciuda faptului că avea două diplome universitare. Ea e cea care s-a ocupat de educația vedetei și a surorii sale mai mici cu 11 ani.

”Eram pe punctul de a renunța”

„În regiunea noastră, cele mai populare două sporturi sunt hocheiul pe gheață și tenisul. Tatăl meu a ales tenisul. Până la vârsta de vreo 13 ani eram o familie înstărită. Apoi, tatăl meu a început să se zbată. A avut parte de atâtea eșecuri.

L-am văzut luptându-se de multe ori în cariera sa, dar întotdeauna se ridica. Părinții mei s-au străduit din greu să țină totul pe roate, iar noi nu vorbeam prea mult despre asta. Dar eu știam. Părinții cred că noi nu știm, dar noi știm.

Tenisul era distractiv și simt că este foarte important ca antrenorii să mențină această distracție. El îmi spunea mereu: «Dacă nu-ți place, dacă vrei să renunți, spune-ne. Nu trebuie să te forțezi să faci nimic.».

A fost o perioadă, când aveam probabil nouă ani, în care eram pe punctul de a renunța. Dar am văzut cât de mândru era tatăl meu de mine și nu am vrut să-l dezamăgesc. Și apoi m-am îndrăgostit din nou de acest sport, mult mai mult decât înainte”, a mai spus Aryna Sabalenka.