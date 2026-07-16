Aryna Sabalenka, imagini incendiare cu silueta trasă prin inel. Cum a apărut în vacanța din Mykonos

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Aflată în Mykonos, Aryna Sabalenka a distribuit noi imagini incendiare din vacanța spectaculoasă. De această dată a încărcat fotografii uimitoare în care-și expune cu multă încredere și cu zâmbetul pe buze silueta trasă prin inel.

Cum arată Aryna Sabalenka în costum de baie

După Wimbledon jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka (28 ani) a profitat din plin de timpul liber. A ajuns E însoțită de o gașcă mare de prietene, dar și de partenerul de viață care o răsfață constant. Georgios Frangulis este cucerit de frumoasa sportivă.

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Afaceristul are toate motivele să o devoreze din priviri pe tenismenă. Aceasta a renunțat la teren și la competiții pentru a avea parte de un sejur de vis și o piele bronzată. Astfel, a îmbrăcat cele mai frumoase și colorate costume de baie. Toată lumea a rămas uimită când a văzut cât de atrăgătoare este, de fapt, vedeta.

Silueta trasă prin inel se datorează, în principal, activității fizice, dar și faptului că este atentă la alimentație. Bielorusa are forme fizice de invidiat pe care și le-a expus extrem de încrezătoare în stațiunea grecească Mykonos. „Cod vestimentar: costum de baie”, a notat tenismena, pe contul de Instagram.

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Astfel, internauții au lăudat-o pentru fizicul incredibil, dar și pentru ipostazele romantice în care apare cu logodnicul ei. Aryna Sabalenka este îndrăgostită de partenerul de viață, care i-a oferit un inel de logodnă cu un diamant de 12 carate. A fost impresionată de acest gest, precizând că Georgios Frangulis o cunoaște extraordinar de mult.

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Comentariile venite de la fani

„Incredibil, cel mai bun dress code”, „Ador acest cuplu”, „Ești uimitoare, Saba”, „Dragostea plutește în aer” sau „Doar o legendă poate trăi așa”, au scris mai mulți internauți, pe pagina Arynei Sabalenka. Altcineva a completat: „Aryna, bucură-te de acest moment din viața ta. Nu trebuie să demonstrezi nimic altceva nimănui. Bucură-te de el!”.

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Un alt fan a transmis că: „Nu mă pot opri din a privi aceste frumuseți”, semn că tenismena este una dintre cele mai apreciate din lume. Majoritatea comentariilor sunt adorabile, chiar dacă pe TikTok a fost pusă la zid pentru faptul că este mai activă în online decât pe teren. Ea le-a răspuns imediat criticilor, mulțumindu-le pentru sfaturi.

În momentul de față, campioana mondială preferă să nu pună la suflet răutățile gratuite de pe social media. Se bucură de concediul de vis, declarând că și-a luat „un minut pentru ea”. Aryna Sabalenka petrece și radiază de fericire, deși a fost eliminată rapid de . A fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, 14 WTA).