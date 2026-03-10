Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena

ADVERTISEMENT

E clasată pe locul 1 mondial la simplu feminin de către Asociația de Tenis Feminin. Aryna Sabalenka o duce excelent pe toate planurile, iar acum a bifat o întâlnire neprețuită cu cea mai bogată femeie din România.

Cu ce femeie de afaceri din România s-a văzut Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka , un afacerist de origine greacă. Internetul a explodat cu imagini și filmări inedite cu cererea în căsătorie pusă în acțiune de Georgios Frangulis.

Între cei doi este o diferență de 10 ani, dar acest aspect nu stă în calea fericirii lor. Jucătoarea de tenis radiază de bucurie de când a primit inelul de logodnă, făcându-și timp pentru a se vedea cu o femeie de afaceri celebră din România.

Aceasta se numește Anastasia Soare și este o antreprenoare de succes în Statele Unite ale Americii. Sportiva de 27 de ani a trecut pragul salonului său de înfrumusețare, unde a fost răsfățată cu un tratament de nota 10.

Renumita tenismenă a fost extrem de încântată de această întâlnire. Totodată, Aryna Sabalenka a plecat încărcată cu cadouri din partea afaceristei românce, care dispune de o avere de peste 800 de milioane de euro.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se observă faptul că jucătoarea de tenis a fost încântată de această întrevedere. A primit două pungi de cadouri din partea Anastasiei Soare, care a lăsat și un mesaj special în online.

„PUTERE. LUPTĂ. CAMPIOANĂ. Aryna Sabalenka a fost incredibilă ieri. Ce meci!”, a notat afacerista pe . Descrierea sa a făcut trimitere la partida pe care sportiva a avut-o la Indian Wells în fața lui Himeno Sakatsume. De asemenea, a învins-o pe Jacqueline Cristian.

Cum se relaxează Aryna Sabalenka între meciuri

Aryna Sabalenka călătorește foarte mult datorită pasiunii sale pentru tenis. Participă la numeroase turnee, unde câștigă premii substanțiale și nu se dă în lături când vine vorba de relaxare sau shopping în mall.

În timpul liber jucătoarea de tenis adoră să se plimbe sau să se bucure de momente plăcute la piscină. Iubește hainele de designer și își face toate plăcerile. În urmă cu puțină vreme a fost văzută într-un magazin de lux din Dubai.

Deși s-a pozat încărcată cu mai multe sacoșe de la Gucci, aceasta nu este invidiată de internauți. Aryna Sabalenka are o comunitate frumoasă care îi este alături în toate clipele, iar partenerul de viață se asigură că o însoțește de fiecare dată când are ocazia.

Foarte mulți se întreabă . Sunt împreună de aproximativ 2 ani, Georgios Frangulis fiind un om de afaceri brazilian cu origini grecești. E fondatorul și actualul CEO al companiei Oakberry, înființată în anul 2016.

Firma sa are drept obiectiv principal vânzarea de gustări sănătoase. Produsele pe care afaceristul le comercializează pe piață sunt 100% naturale. De asemenea, nu au în compoziția lor coloranți sau conservanți artificiali.