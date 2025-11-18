Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive. Oamenii i-au admirat curajul

ADVERTISEMENT

După ce s-a terminat Turneul Campioanelor, Aryna Sabalenka a anunțat că are nevoie de puțină relaxare. Jucătoarea de tenis a apărut acum într-o ipostază surpriză în vacanța din Maldive. A primit numeroase aprecieri de la internauți.

Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive

Aryna Sabalenka este o prezență constantă pe rețelele de socializare. Atunci când nu este pe terenul de sport își informează comunitatea despre activitățile pe care le desfășoară. În urmă cu puțin timp a ajuns în Maldive.

Frumoasa sportivă profită de plajă și de vremea frumoasă pentru a-și încărca bateriile. De asemenea, se bucură de toate lucrurile frumoase pe care le poate avea în această țară exotică, adorată de foarte mulți turiști.

Unul dintre demersurile pe care le-a făcut a fost să stea mai mult la soare, pentru a căpăta un bronz uniform. În plus, a împărtășit cu internauții un eveniment surpriză, după ce anterior .

A apărut într-o ipostază complet neașteptată, alături de rechini. A înotat alături de aceste vietăți acvatice fără nicio teamă. Fanii au reacționat în număr mare și au remarcat curajul tenismenei din Belarus. Aryna Sabalenka a fost admirată pentru curajul de care a dat dovadă.

„Cum poți să fii atât de relaxată lângă rechini?” sau „Curaj nebun!”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de jucătoarea de tenis, pe contul personal de Instagram. În altă postare este urcată pe un palmier foarte înalt.

„Timp de relaxare”, a notat Aryna Sabalenka, în dreptul unei postări în care apare în costum de baie. Fanii de pretutindeni s-au bucurat să o vadă în felul acesta pentru că are o siluetă trasă prin inel.

Aryna Sabalenka, dezvăluire savuroasă din concediu

Aryna Sabalekna se bucură la intensitate maximă de perioadele în care merge în concediu. Pleacă cu iubitul ei sau cu prietenele. adoră să viziteze locuri speciale, printre destinațiile sale preferate numărându-se Maldive și Dubai.

„Trebuie să recunosc că nici măcar nu am mers la sală. Am făcut o plimbare de 30 de minute pe deal, eram în bikini și șlapi, doar ca să le arăt oamenilor arăt cât de profesionistă sunt!

Dar în realitate am făcut-o pentru că, știți, mâncarea a fost foarte bună. Am vrut doar să mă asigur că fac puțin loc să mănânc mai mult. A fost doar o săptămână, șapte sau opt zile, dar au fost zile minunate.

M-am simțit atât de bine și aveam atât de multă nevoie, iar acum sunt proaspătă și pregătită”, a povestit la un moment dat Aryna Sabalenka, care a uitat complet de tenis, în concediu, scrie .