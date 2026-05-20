Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o

Aryna Sabalenka și-a comunicat punctul de vedere legat de persoanele care o critică dur. Ce a dezvăluit după ce o mamă cu trei copii i-a adresat cuvinte jignitoare.
Alexa Serdan
20.05.2026 | 23:15
Ce spune Aryna Sabalenka despre criticile din online. Sursa foto: Instagram.com
Multe dintre tenismenele internaționale s-au plâns de remarcile negative din partea unor oameni rău intenționați. În aceeași barcă se află și Aryna Sabalenka, care a transmis un mesaj acid celor care o pun la zid fără a o cunoaște în realitate.

Aryna Sabalenka, despre persoanele care o critică dur

Aryna Sabalenka (28 ani) este o jucătoare degajată și autoironică în afara terenului de tenis. E deschisă cu oamenii din preajma sa. O dovadă în acest sens o reprezintă ședința foto incendiară pe care a realizat-o de curând. A fost în centrul unui pictorial neașteptat pentru o celebră revistă, unde a oferit mai multe amănunte despre viața sa.

Tenismena a discutat despre începuturile în carieră, dar și despre popularitatea care vine la pachet cu neplăceri. De când este persoană publică a conștientizat că nu toți au intenții bune. A realizat acest lucru în special pe rețelele de socializare, unde postează constant imagini cu sportul pe care-l practică sau din vacanțe.

Mediul virtual îi aduce și o stare negativă, subliniind că notorietatea îi face pe unii să-i adreseze cuvinte jignitoare. Primește mesaje neplăcute inclusiv de la femei, amintindu-și că o mamă cu trei copii a amenințat-o. Sportiva din Belarus nu se aștepta la o asemenea reacție, respingând ideea că lumea a devenit atât de rea.

„Îți judecă aspectul, îți judecă gemetele, naționalitatea, chiar și viața privată, alegerile tale. Nu mă uit prea mult pe rețelele sociale. Uneori văd comentarii aleatorii pe Instagram, TikTok, Threads și îl întreb pe managerul meu: «Oare oamenii chiar mă urăsc atât de mult?»”, a mărturisit Aryna Sabalenka, într-un interviu pentru Vogue.

”Ceva nu e în regulă cu planeta asta”

„Apoi intru pe stadion și simt atât de mult sprijin și îmi dau seama că pe internet sunt atât de puțini oameni, dar sunt atât de zgomotoși. Uneori e un cont fals și mă gândesc: nici măcar nu ai curajul să-ți arăți fața? Sau, alteori, dai click pe profil și vezi că e o mamă cu trei copii.

E o familie fericită care duce o viață foarte convențională, perfectă. Iar mesajele pe care ți le trimite sunt de genul: «Vreau să mori, vreau ca familia ta să aibă cancer, ești o… ». Și mă gândesc: «Ceva nu e în regulă cu planeta asta»”, a completat multipla campioană de Grand Slam, mai arată sursa menționată mai sus.

De asemenea, Aryna Sabalenka a dezvăluit că respectă decizia jucătoarelor, cum ar fi ucraineanca Elina Svitolina, de a nu da mâna la fileu după meciurile cu sportive din Rusia și Belarus. Totodată, tenismena care are mai multe operații estetice susține că nu este de acord cu războiul dintre cele două națiuni.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019.
