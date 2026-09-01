ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial în tenis, Aryna Sabalenka, a fost strălucitoare la US Open. Bielorusa a purtat bijuterii de la un brand din New York cu care a ieșit în evidență și care echivalează cu un apartament de lux în București.

Aryna Sabalenka, accesorii de lux pe terenul de la US Open

Aryna Sabalenka (28 ani) a fost după ce a apărut pe terenul de tenis într-o ținută inedită. La US Open jucătoarea a transformat terenul într-un podium de modă. S-a îmbrăcat cu un set sportiv portocaliu peste care a pus o rochie transparentă în aceeași nuanță de la un sponsor cu care are contract.

ADVERTISEMENT

Outfit-ul nu a fost cel care a atras cel mai mult privirile, ci accesoriile pe care le-a avut. Tenismena s-a afișat cu un set de bijuterii de lux de la casa Material Gold. Concret, este vorba de marca a cărei ambasadoare este de ceva vreme, magazinul inaugurând la final de august încă o nouă locație în New York.

Astfel, vedeta a decis să concureze nu doar în ceea ce privește premiile, ci și la capitolul creații vestimentare personalizate și bijuterii. Concret, a purtat un colier, o brățară și cercei asortați care împreună au peste 127 de carate. Amestecul de pietre colorate conține safire, turmalină, granat, zircon, spinel, crisoberil și tanzanit într-o varietate de forme.

ADVERTISEMENT

Concret, setul poartă denumirea „The Silhouette Suite”. Colierul din aur galben de 18K are pietre prețioase de 83,20 carate și este compus din safire, turmaline, granate, zircon, spinel, crisoberil și tanzanit. Brățara, tot din aur de 18K, are 28,36 carate, iar cerceii au 15,58 carate. În total, 127,14 carate de pietre prețioase.

ADVERTISEMENT

Cât costă accesoriile purtate de Aryna Sabalenka

Potrivit site-ului oficial al casei de bijuterii din SUA, fiecare piesă se vinde la uimitorul preț de 110.000 de dolari. În total, ar fi peste 330.000 de dolari. Prin urmare, Aryna Sabalenka a apărut la US Open cu accesorii care sunt echivalentul unui apartament de lux în Capitală. Floreasca, Dorobanți sau Primăverii sunt cartierele bucureștene unde se vând astfel de imobile.

ADVERTISEMENT

„New York, mi-a fost dor de tine și de energia ta. Mă bucur că am revenit pe Ashe”, a notat numărul 1 mondial, pe contul de Instagram. Frumoasa șatenă este extrem de fericită că face ceea ce-i place cel mai mult, dar nu uită de planurile de nuntă. A anunțat deja că .

Vezi această postare pe Instagram

Ce spune Aryna Sabalenka despre accesoriile de lux

„Elementele de design au fost inspirate din spiritul colorat și energia inconfundabilă a New York-ului – curajul și originalitatea care definesc orașul – utilizând pietre prețioase cu origini din întreaga lume, reflectând direct moștenirea multiculturală a orașului New York”, este descrierea setului purtat de Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

Celebra jucătoare de tenis a fost observată cu aceste accesorii și cu alte ocazii. Le-a avut la French Open și la Wimbledon. De fiecare dată sportiva a declarat că se simte foarte bine atunci când evoluează cu bijuterii, având mai multă încredere în propria persoană. Mai mult, a transmis că brandul cu care colaborează îi dă voie să fie originală.

„Bijuteriile sunt o modalitate prin care mă exprim, atât pe teren, cât și în afara lui. Acest parteneriat a fost un pas firesc în evoluția stilului meu. Lucrul cu Material Good îmi permite să-mi celebrez creativitatea într-un mod nou.

Îmi completează look-ul prin bijuterii care par intenționate și moderne”, a explicat Aryna Sabalenka într-un comunicat de presă din ianuarie, în care și-a anunțat rolul de primă ambasadoare a brandului, relatează