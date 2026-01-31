Sport

Aryna Sabalenka, reacție uluitoare după înfrângerea din finala de la Australian Open 2026: ”Se amuză când pierd”. Ce i-a transmis campioana Elena Rybakina

Aryna Sabalenka a pierdut finala de la Australian Open 2026 în fața Elenei Rybakina. Ce a spus liderul clasamentului WTA la finalul întâlnirii de la Melbourne.
Traian Terzian
31.01.2026 | 14:39
Aryna Sabalenka reactie uluitoare dupa infrangerea din finala de la Australian Open 2026 Se amuza cand pierd Ce ia transmis campioana Elena Rybakina
Aryna Sabalenka, pusă pe glume după finala pierdută cu Elena Rybakina la Australian Open 2026. Sursă foto: BBC
În ciuda eșecului suferit în finala de la Australian Open 2026, Aryna Sabalenka a fost pusă pe glume la interviul de la ceremonia de premiere. Afirmația sportivei a stârnit un val de râsete în tribunele arenei Rod Laver.

Cum a reacționat Aryna Sabalenka după înfrângerea din finala Australian Open 2026

Jucătoarea din Belarus a pierdut pentru a doua oară la rând în finala Grand Slam-ului de la Melbourne, însă a arată că știe să primească înfrângerea cu zâmbetul pe buze. După ce a felicitat-o pe Elena Rybakina pentru victoria cu 6-4, 4-6, 6-4, ea a făcut glume pe seama echipei sale.

”Vreau să o felicit pe Elena, pentru performanța incredibilă, pentru traseul incredibil! Este o performanță extraordinară. Vă mulțumesc tuturor, am primit un sprijin incredibil! Este o reală plăcere să joc în fața voastră și sper ca anul viitor să fie unul mai bun pentru mine!

Mulțumesc echipei mele pentru că este mereu alături de mine, pentru că se amuză când pierd finale (n.r. – râde), dar uneori le și câștigăm, așa că să sperăm la ce e mai bun. Să sperăm că anul viitor va fi al nostru”, a declarat Sabalenka.

Cui a ținut Rybakina să-i mulțumească în mod special

La rândul său, Elena Rybakina, noua campioană de la Australian Open, a avut un discurs emoționant și a ținut în mod special să mulțumească șefilor tenisului din Kazahstan pentru susținere, mai ales după scandalul apărut la finalul anului trecut.

”E greu să-mi găsesc cuvintele acum, dar bineînțeles că vreau să o felicit pe Aryna, știu că e dificil, dar sper că vom juca mai multe finale împreună. Felicitări ție și echipei tale pentru îmbunătățirile făcute.

Vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera atât de frumoasă, a fost o bătălie și vă mulțumesc că ne-ați susținut. Mulțumesc celor din Kazahstan, v-am simțit sprijinul. Mulțumesc organizatorilor, îmi place să vin aici și să joc în fața voastră, chiar e ‘Happy Slam’.

Mulțumesc și echipei mele, fără voi nu ar fi posibil să fiu aici. S-au petrecut multe, dar mă bucur că am reușit acest lucru, vă mulțumesc și sper să continuăm puternic în acest an. Mulțumesc și echipei medicale, faceți o treabă foarte bună!

Mulțumesc și sponsorilor mei, dar și președintelui Federației de Tenis din Kazahstan, sunteți mereu alături de noi. Astăzi am avut jucători din Kazahstan și în alte meciuri și sunt mândră de asta, sper că vom continua să facem o treabă foarte bună. Mulțumesc tuturor”, a spus Rybakina.

Scandal din cauza cetățeniei pe care o are Rybakina

Născută la Moscova, Elena Rybakina a decis să reprezinte Kazahstanul din 2018, lucru care i-a nemulțumit profund pe ruși. Deși au trecut 8 ani de atunci, jucătoarea s-a văzut atrasă într-un scandal uriaș la finalul sezonului precedent, după ce a câștigat Turneul Campioanelor.

Președintele Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, a acuzat-o pe sportiva în vârstă de 26 de ani că deși reprezintă Kazahstanul continuă să locuiască la Moscova. Însă, replica a venit imediat.

”Informațiile răspândite, însoțite de comentariul președintelui Federației Ruse de Tenis, Shamil Tarpischev, privind cetățenia Elenei Rybakina, nu sunt adevărate. Rybakina nu locuiește la Moscova. Ea este cetățeană a Republicii Kazahstan, deține pașaport kazah și este înregistrată în capitala Astana”, a transmis Federația Kazahă de Tenis.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
