Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”

Un nou scandal e pe cale să izbucnească în tenis, iar Aryna Sabalenka este și ea implicată. Totul a pornit de la niște declarații făcute de Marta Kostyuk, în vârstă de 23 de ani, care ocupă și locul 26 în clasamentul WTA.

Aryna Sabalenka, răspuns în fața acuzațiilor lansate de Marta Kostyuk

În urmă cu câteva săptămâni, Marta Kostyuk a acuzat-o pe bielorusa Aryna Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, care ocupă și primul loc în clasamentul WTA, că ar avea un nivel ridicat de testosteron.

În opinia sportivei, acest lucru i-ar oferi un avantaj sportivei în fața adversarelor sale, a punctat ea. Și iată că Aryna Sabalenka nu a vrut să lase lucrurile așa și a ieșit la înaintare cu o reacție, destul de dură.

Sportiva a dezvăluit că în realitate nu este vorba despre ”testosteron” ci despre ”talent”. Totodată, ea a mai adăugat că în declarațiile făcute de Marta Kostyuk nu a văzut decât pretexte și scuze.

„E amuzant că vorbim despre comentariile Martei Kostyuk. Tot ce aud de la ea sunt scuze și pretexte. Și ea e puternică, probabil are mai mulți mușchi decât mine, dar tot pierde împotriva jucătoarelor de clasă. Nu e despre testosteron, e despre talent”, a declarat Sabalenka, potrivit Eurosport.

Ce declarație a făcut Marta Kostyuk

Amintim faptul că . Ea dezvăluia totodată că unele sportive au mai mult testosteron, iar asta le ajută enorm pe teren când vine vorba de performanțe.

În același timp, Kostyuk a mai adăugat că și înălțimea ar conta când vine vorba de rezultate. Iar la aceste concluzii ar fi ajuns după ce a analizat mai mult ceea ce se întâmplă pe teren.

„Contra Igei, atunci când am jucat, nu eram deloc pregătită. Era foarte puternică. Cu Aryna știu că e o luptă grea. Ele sunt mult mai mari, mai înalte și mai puternice decât mine. Avem structuri biologice diferite. Unele jucătoare au un nivel mai mare de testosteron, altele mai mic. E natural, iar asta ajută cu siguranță.

Trebuie să alerg mai mult decât ele ca să câștig o minge. Nu pot să mă fac cu 10 kilograme mai grea sau cu cinci centimetri mai înaltă, așa că trebuie să folosesc tot ce am sută la sută.

Mă uit la pozele de la fileu, când dăm mâna după meci, și par mult mai mică decât unele adversare. E parte din sport și reprezintă o provocare interesantă pentru mine. Sunt multe lucruri pe care le pot îmbunătăți, dar ele au un avantaj clar asupra mea”, a declarat Marta Kostyuk pentru Tenis 365.

De câte ori s-au întâlnit Aryna Sabalenka și Marta Kostyuk

Amintim faptul că Aryna Sabalenka și Marta Kostyuk s-au întâlnit de mai multe ori pe teren. Astfel, nu e de mirare de ce sportiva a ținut să lanseze acuzații dure la adresa .

Cele două s-au ”duelat” pe teren de patru ori, iar de fiecare dată, Aryna Sabalenka a ieșit învingătoare. Și nu doar la capitolul performanțe în tenis există diferențe mari între ele.

Și când vine vorba de banii câștigați din sport, sumele sunt uluitoare. Spre exemplu, Aryna Sabalenka ar fi adunat mai bine de 42 de milioane de dolari, în timp ce Martei Kostuyk i-au intrat în cont doar 6.857.222 de dolari.