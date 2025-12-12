Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta”

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul demonstrativ cu Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka, a făcut o afirmație surpriză. Sportiva din Belarus a transmis că refuză să joace împotriva sportivelor transgender, dacă circuitul va fi de acord cu acest aspect.

Aryna Sabalenka, despre sportivele transgender, în WTA

Aryna Sabalenka este o jucătoare de tenis care a reușit să se afirme la nivel mondial. Ajunsă la vârsta de 27 de ani, vedeta este foarte încrezătoare în forțele proprii, dar cu toate acestea nu vrea să joace împotriva sportivelor transgender.

Pusă într-o situație ipotetică, în cadrul unei emisiuni cunoscute, aceasta a subliniat că astfel de meciuri nu ar fi deloc corecte. Dezaprobarea sa legată de circuitul WTA are legătură cu diferențele dintre femei și bărbați.

„Este o întrebare dificilă și nu am nimic împotriva lor, dar simt că ar avea un avantaj uriaș față de restul și nu cred că este corect ca femeile să se confrunte cu bărbați biologic mai puternici.

Nu este corect ca o femeie să fi muncit toată viața pentru a atinge apogeul și apoi să fie nevoită să se confrunte cu un bărbat care este biologic mult mai puternic.

Nu sunt de acord cu asta în sport”, a spus Aryna Sabalenka, în show-ul „Uncensored”, moderat de celebrul jurnalist Piers Morgan. Declarația a fost făcută după ce , înainte de „Bătălia sexelor”, conform .

Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios, la ”Bătălia sexelor”

Aryna Sabalenka abia așteaptă să ajungă la ”Bătălia sexelor”, eveniment care va avea loc în Dubai. Anterior, meciul fusese stabilit pentru Hong Kong, însă a fost mutat în Emiratele Unite Arabe. Acesta este programat pentru data de 28 decembrie.

Liderul mondial urmează să dispute un meci împotriva lui Nick Kyrgios. Duelul demonstrativ se așteaptă să fie unul plăcut, fără o miză importantă. Va avea loc pe terenul interior al Arenei Coca-Cola. Celebra jucătoare de tenis speră să se distreze și să se bucure de acest moment inedit.

Meciul dintre cei doi jucători de tenis se va disputa în cele două seturi tradiționale, în 6 gameuri. În situația în care va fi egalitate de seturi între sportivi, atunci se va organiza un tie-break până la 10 puncte.

„Îmi place să mă provoc, iar să joc împotriva unui atlet masculin este o mare provocare și îmi place. Vizibilitatea pe care a dobândit-o evenimentul este deja incredibilă. Cumva ducem tenisul la nivelul următor.

Cu siguranță va fi un meci grozav la nivel înalt. O să-i dau un șut în fund. Asta e sută la sută.Nu înțelegeți cât de stresat este. Pentru el, e o situație în care toți pierd.

Pentru mine, e o situație în care toți câștigă”, a explicat Aryna Sabalenka, în emisiunea , găzduită de comediantul american Jimmy Fallon. În urmă cu puțin timp, vedeta a fost .