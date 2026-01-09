Aryna Sabalenka, săgeți către WTA din cauza numeroaselor turnee la care trebuie să ajungă: ”E o nebunie”

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka are un discurs memorabil prin intermediul căruia aruncă săgeți către WTA. Bielorusa în vârstă de 27 de ani este nemulțumită de numeroasele turnee la care trebuie să ajungă pe parcursul unui singur an.

Ce spune Aryna Sabalenka despre condițiile impuse de WTA

E cea mai bună tenismenă la nivel mondial. Aryna Sabalenka iese în evidență după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, la turneul WTA 500 de la Brisbane. Tenismena are numai .

Într-un interviu pe care l-a acordat direct din Australia a venit cu o reacție surprinzătoare. Are o declarație fulminantă la adresa Asociației de Tenis Feminin (WTA). Jucătoarea de tenis a spus ce o deranjează, de fapt, la principalul organizator al tenisului profesionist feminin.

Cu această ocazie, a subliniat că este obligată să ia parte la multiple competiții și turnee, deși ar avea nevoie de pauză între ele. Din păcate, atunci când nu ajunge este taxată aspru, mai ales în ceea ce privește numărul de puncte.

„Calendarul este o nebunie, iar acest lucru nu este bun pentru noi, deoarece vezi atât de multe jucătoare accidentându-se. Mingile sunt, de asemenea, foarte grele, așa că fiecare are propriile dificultăți”, a dezvăluit Aryna Sabalenka, relatează .

De ce este nemulțumită Aryna Sabalenka de regulile WTA

Numărul 1 mondial nu e , ci și de felul în care WTA organizează turneele. Aryna Sabalenka nu a reușit în 2025 să ajungă la multe competiții, aspect pe care l-a simțit din plin. Anul acesta riscă, de asemenea, ”să sară” pentru unele dintre ele.

„Când Serena juca regulile erau diferite. Acum programul este mai încărcat. Anul trecut am fost penalizată cu puncte pentru că nu am jucat suficiente turnee WTA 500, la fel ca Iga.

Dacă joci șapte evenimente și le câștigi pe toate, este fantastic, dar nu poți prezice asta. Astăzi, regulile sunt complicate cu turneele obligatorii, motiv pentru care sar peste unele turnee de dublu pentru a-mi proteja corpul.

Chiar dacă rezultatele mele au fost destul de constante au fost turnee în care am jucat în timp ce eram bolnavă sau epuizată. În acest sezon voi încerca să gestionez mai bine situația, chiar dacă voi fi amendată la sfârșitul sezonului.

Nu poți sări peste turneele WTA 1000; asta complică totul. Ceea ce fac ei este o nebunie. WTA își protejează propriile interese, dar nu se concentrează pe protejarea noastră”, a completat Aryna Sabalenka, pentru aceeași sursă.