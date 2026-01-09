Sport

Aryna Sabalenka, săgeți către WTA din cauza numeroaselor turnee la care trebuie să ajungă: ”E o nebunie”

Numărul 1 mondial în tenis, Aryna Sabalenka, vine cu o reacție fulminantă la adresa WTA. Declarația sportivei nu va fi, cu siguranță, pe placul multora.
Alexa Serdan
09.01.2026 | 07:00
Aryna Sabalenka sageti catre WTA din cauza numeroaselor turnee la care trebuie sa ajunga E o nebunie
Ce declarație a făcut Aryna Sabalenka despre WTA. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka are un discurs memorabil prin intermediul căruia aruncă săgeți către WTA. Bielorusa în vârstă de 27 de ani este nemulțumită de numeroasele turnee la care trebuie să ajungă pe parcursul unui singur an.

Ce spune Aryna Sabalenka despre condițiile impuse de WTA

E cea mai bună tenismenă la nivel mondial. Aryna Sabalenka iese în evidență după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, la turneul WTA 500 de la Brisbane. Tenismena are numai aprecieri pentru românca care se pregătește de retragere.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pe care l-a acordat direct din Australia a venit cu o reacție surprinzătoare. Are o declarație fulminantă la adresa Asociației de Tenis Feminin (WTA). Jucătoarea de tenis a spus ce o deranjează, de fapt, la principalul organizator al tenisului profesionist feminin.

Cu această ocazie, a subliniat că este obligată să ia parte la multiple competiții și turnee, deși ar avea nevoie de pauză între ele. Din păcate, atunci când nu ajunge este taxată aspru, mai ales în ceea ce privește numărul de puncte.

ADVERTISEMENT
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de...
Digi24.ro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca

„Calendarul este o nebunie, iar acest lucru nu este bun pentru noi, deoarece vezi atât de multe jucătoare accidentându-se. Mingile sunt, de asemenea, foarte grele, așa că fiecare are propriile dificultăți”, a dezvăluit Aryna Sabalenka, relatează puntodebreak.com.

ADVERTISEMENT
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă:...
Digisport.ro
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii

De ce este nemulțumită Aryna Sabalenka de regulile WTA

Numărul 1 mondial nu e dezamăgită doar de ”Bătălia sexelor”, ci și de felul în care WTA organizează turneele. Aryna Sabalenka nu a reușit în 2025 să ajungă la multe competiții, aspect pe care l-a simțit din plin. Anul acesta riscă, de asemenea, ”să sară” pentru unele dintre ele.

„Când Serena juca regulile erau diferite. Acum programul este mai încărcat. Anul trecut am fost penalizată cu puncte pentru că nu am jucat suficiente turnee WTA 500, la fel ca Iga.

ADVERTISEMENT

Dacă joci șapte evenimente și le câștigi pe toate, este fantastic, dar nu poți prezice asta. Astăzi, regulile sunt complicate cu turneele obligatorii, motiv pentru care sar peste unele turnee de dublu pentru a-mi proteja corpul.

Chiar dacă rezultatele mele au fost destul de constante au fost turnee în care am jucat în timp ce eram bolnavă sau epuizată. În acest sezon voi încerca să gestionez mai bine situația, chiar dacă voi fi amendată la sfârșitul sezonului.

Nu poți sări peste turneele WTA 1000; asta complică totul. Ceea ce fac ei este o nebunie. WTA își protejează propriile interese, dar nu se concentrează pe protejarea noastră”, a completat Aryna Sabalenka, pentru aceeași sursă.

Stanciu, mesaj la miezul nopții! Românul de la Genoa a avut victoria în...
Fanatik
Stanciu, mesaj la miezul nopții! Românul de la Genoa a avut victoria în gheată cu AC Milan, dar a ratat uluitor din penalty la ultima fază: „Îmi cer scuze”. Video
Nu a primit notă de trecere! Presa din Italia, nemiloasă cu Nicolae Stanciu...
Fanatik
Nu a primit notă de trecere! Presa din Italia, nemiloasă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul executat dezastruos pe San Siro: „De Rossi încheie meciul blestemând”
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct...
Fanatik
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul...
iamsport.ro
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul la noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!