Aryna Sabalenka, ședință foto incendiară! A fost însoțită de logodnicul ei

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Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, a recurs la o nouă ședință foto inedită. A îmbrăcat o ținută incendiară care i-a fermecat pe toți cei care o urmăresc. Superba sportivă a fost însoțită de logodnicul său.

Imagini spectaculoase cu Aryna Sabalenka

A fost , însă Aryna Sabalenka s-a bucurat din plin de competiție. Tenismenul sârb nu îi este doar coleg, ci și un prieten bun cu care se distrează de fiecare dată de minune. Imaginile cu cei doi sportivi sunt întotdeauna extrem de amuzante.

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Deplasarea în Statele Unite ale Americii a fost ocazia perfectă pentru a ajunge pe teren pentru vedeta ce a făcut o declarație șocantă. A uimit cu vorbele rostite după ce . În afara turneelor este concentrată pe starea de bine care vine atunci când este în vacanță sau vizitează locuri interesante.

Tenismena i-a cucerit pe internauți cu o serie de poze incendiare în care poartă o rochie superbă. Ținuta din dantelă neagră i-a lăsat la vedere foarte multă piele. Toată lumea a remarcat că a îmbrăcat doar lenjerie intimă, outfitul fiind unul inedit. Jucătoarea din Belarus a accesorizat-o cu ochelari de soare și bijuterii extravagante.

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Alegerea vestimentară nu a fost singura observată de fani, ci și faptul că a apărut la brațul logodnicului ei. Georgios Frangulis a însoțit-o pe frumoasa șatenă la inaugurarea unui magazin cu accesorii de lux. Mai exact, este vorba de un brand cu care Aryna Sabalenka are un parteneriat de lungă durată. Sportiva adoră creațiile acestei mărci.

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„Cea mai glamuroasă noapte din New York. Buticul emblematic din SoHo. Este ceva extraordinar în a vedea fiecare suită personalizată de Grand Slam prinzând viață, iar acest parteneriat continuă să se simtă ca un vis”, a notat tensimena, pe contul personal de Instagram.

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Aryna Sabalenka: ”Strălucire în plus de fiecare dată când pășesc pe teren”

„Sunt nesfârșit de recunoscătoare să fac parte din familia Material Good – și să simt puțină (sau multă) strălucire în plus de fiecare dată când pășesc pe teren”, a completat Aryna Sabalenka care s-a asortat perfect cu partenerul de viață. Cunoscutul afacerist de origine greacă și braziliană a avut o ținută casual complet neagră.

„Ne place”, „Uluitor”, „Strălucește puternic ca un diamant” sau „Cea mai bună seară cu cei mai buni. Mulțumesc pentru că ai făcut totul atât de special și distractiv! Te iubim!”, sunt o parte dintre comentariile venite din partea admiratorilor. O altă persoană i-a amintit că este „iconică”.

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De asemenea, un alt internaut a subliniat că a fost cucerit de ultima imagine din social media. Concret, este vorba de o poză în care jucătoarea de tenis este surprinsă de pe spate. Ținuta spectaculoasă îi conturează perfect formele de invidiat pe care le menține datorită sportului pe care-l practică de ani buni.