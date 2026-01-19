Aryna Sabalenka și-a amintit de prima participare la Australian Open! Ce a simțit sportiva: ”N-a fost cea mai bună experiență”

ADVERTISEMENT

Liderul WTA Aryna Sabalenka a bifat deja prima reușită de la Australian Open. Sportiva în vârstă de 28 de ani a reușit să se califice în turul secund al turneului după un scor de 6-4, 6-1 contra lui Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, numărul 118 mondial.

Aryna Sabalenka, reușite pe bandă rulantă la Australian Open

Pentru Aryna Sabalenka, fiecare experiență de la Melbourne s-a dovedit a fi fabuloasă. Sportiva este de două ori campioană în primul turneu de Grand Slam al sezonului, în 2023 și 2024.

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a fost finalistă anul trecut și recunoaște că se simte bine pe teren. De altfel acest lucru l-a demonstrat și prin victoria din primul tur, obținută într-o oră și 16 minute, în fața unei adversare inedite.

Aryna Sabalenka s-a duelat cu Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, tânăra în vârstă de 20 de ani născută în Madagascar, dar care reprezintă Franța. Meciul nu a fost unul ușor și chiar sportiva din Belarus a recunoscut că oponenta sa i-a pus probleme la început și că a avut nevoie de timp pentru a se adapta.

ADVERTISEMENT

„Întâi și întâi, a fost primul meci, corect? Mereu încerci să-ți dai seama unde te afli. De asemenea, cu o adversară contra căreia nu mai jucasem înainte. Nu i-am urmărit meciurile, am pierdut-o un pic de pe radarul meu și nu știam prea multe lucruri. M-am zbătut să găsesc ritmul cu loviturile ei”, a recunoscut Aryna.

ADVERTISEMENT

Ce părere are Aryna Sabalenka despre Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Sportiva a dezvăluit că Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah a avut un serviciu ceva mai ciudat. Astfel, Aryna a fost nevoită să își găsească poziția perfectă și să fie cu ochii în patru pe teren.

„Serviciul ei a fost cam ciudat pentru mine. Nu era greu, nu era rapid. Încercam să-mi găsesc poziția perfectă la retur. În plus, mingile zboată mult. Ea își alegea ținte bune la serviciu, deci, o combinație a ambelor lucruri. Până la urmă însă, am simțit că trebuie să fac pasul în față și să pun pe cât de multă presiune posibil pe ea. Și a funcționat”, a conchis Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

De menționat este faptul că Rakotomanga s-a aflat la . Acesta este și motivul pentru care modul în care a jucat a lăsat loc de interpretări pentru multe persoane.

Cum a fost primul Australian Open pentru sportiva din Belarus

Printre altele, a vorbit și despre prima sa participare la Australian Open. A fost cu ani în urmă și e conștientă de faptul că experiența nu a fost una fabuloasă. Chiar și așa, a fost o lecție importantă pentru sportivă.

Numărul 1 în clasamentul WTA își amintește că a pierdut meciul împotriva lui Ashleigh Barty în anul 2018. Înfrângerea a făcut-o însă să își dorească mai mult și iată că astăzi conduce clasamentul mondial.

„Cred că a fost împotriva lui Ashleigh Barty pe arena Rod Laver. (…). Probabil nu a fost cea mai bună experiență pentru o primă dată, să înfrunt o australiancă pe terenul Rod Laver.

Sunt mândră însă conexiunea pe care am reușit să o construiesc cu fanii de atunci încoace. Ea era bine clasată, în Top 30, iar pentru mine a fost un meci mare, o oportunitate să văd unde e jocul meu. Am învățat multe din acea înfrângere”, a concluzionat ea.