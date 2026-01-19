Sport

Aryna Sabalenka și-a amintit de prima participare la Australian Open! Ce a simțit sportiva: ”N-a fost cea mai bună experiență”

Aryna Sabalenka se află la Australian Open și anul acesta, iar pentru un moment și-a amintit și de prima sa participare la acest turneu fabulos. Ce s-a întâmplat atunci?
Valentina Vladoi
19.01.2026 | 07:45
Aryna Sabalenka sia amintit de prima participare la Australian Open Ce a simtit sportiva Na fost cea mai buna experienta
Aryna Sabalenka, despre experiența de la Australian Open. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Liderul WTA Aryna Sabalenka a bifat deja prima reușită de la Australian Open. Sportiva în vârstă de 28 de ani a reușit să se califice în turul secund al turneului după un scor de 6-4, 6-1 contra lui Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, numărul 118 mondial.

Aryna Sabalenka, reușite pe bandă rulantă la Australian Open

Pentru Aryna Sabalenka, fiecare experiență de la Melbourne s-a dovedit a fi fabuloasă. Sportiva este de două ori campioană în primul turneu de Grand Slam al sezonului, în 2023 și 2024.

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a fost finalistă anul trecut și recunoaște că se simte bine pe teren. De altfel acest lucru l-a demonstrat și prin victoria din primul tur, obținută într-o oră și 16 minute, în fața unei adversare inedite.

Aryna Sabalenka s-a duelat cu Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, tânăra în vârstă de 20 de ani născută în Madagascar, dar care reprezintă Franța. Meciul nu a fost unul ușor și chiar sportiva din Belarus a recunoscut că oponenta sa i-a pus probleme la început și că a avut nevoie de timp pentru a se adapta.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

„Întâi și întâi, a fost primul meci, corect? Mereu încerci să-ți dai seama unde te afli. De asemenea, cu o adversară contra căreia nu mai jucasem înainte. Nu i-am urmărit meciurile, am pierdut-o un pic de pe radarul meu și nu știam prea multe lucruri. M-am zbătut să găsesc ritmul cu loviturile ei”, a recunoscut Aryna.

ADVERTISEMENT
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie”...
Digisport.ro
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume

Ce părere are Aryna Sabalenka despre Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Sportiva a dezvăluit că Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah a avut un serviciu ceva mai ciudat. Astfel, Aryna a fost nevoită să își găsească poziția perfectă și să fie cu ochii în patru pe teren.

„Serviciul ei a fost cam ciudat pentru mine. Nu era greu, nu era rapid. Încercam să-mi găsesc poziția perfectă la retur. În plus, mingile zboată mult. Ea își alegea ținte bune la serviciu, deci, o combinație a ambelor lucruri. Până la urmă însă, am simțit că trebuie să fac pasul în față și să pun pe cât de multă presiune posibil pe ea. Și a funcționat”, a conchis Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

De menționat este faptul că Rakotomanga s-a aflat la prima ei participare la Australian Open. Acesta este și motivul pentru care modul în care a jucat a lăsat loc de interpretări pentru multe persoane.

Cum a fost primul Australian Open pentru sportiva din Belarus

Printre altele, Aryna Sabalenka a vorbit și despre prima sa participare la Australian Open. A fost cu ani în urmă și e conștientă de faptul că experiența nu a fost una fabuloasă. Chiar și așa, a fost o lecție importantă pentru sportivă.

Numărul 1 în clasamentul WTA își amintește că a pierdut meciul împotriva lui Ashleigh Barty în anul 2018. Înfrângerea a făcut-o însă să își dorească mai mult și iată că astăzi conduce clasamentul mondial.

„Cred că a fost împotriva lui Ashleigh Barty pe arena Rod Laver. (…). Probabil nu a fost cea mai bună experiență pentru o primă dată, să înfrunt o australiancă pe terenul Rod Laver.

Sunt mândră însă conexiunea pe care am reușit să o construiesc cu fanii de atunci încoace. Ea era bine clasată, în Top 30, iar pentru mine a fost un meci mare, o oportunitate să văd unde e jocul meu. Am învățat multe din acea înfrângere”, a concluzionat ea.

Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile...
Fanatik
Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile pe față cu o comparație fabuloasă
Soția lui Lionel Messi, apariție de senzație pe internet! Georgina Rodriguez a reacționat...
Fanatik
Soția lui Lionel Messi, apariție de senzație pe internet! Georgina Rodriguez a reacționat și ea când a văzut imaginile
Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”....
Fanatik
Alex Musi, dezvăluiri din vestiar după Dinamo – U Cluj 1-0: ”L-am pupat”. Ce a provocat gestul de tandrețe față de Cîrjan
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe...
iamsport.ro
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe mine?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!