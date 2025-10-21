Sport

Aryna Sabalenka și Paula Badosa au stârnit imaginația fanilor! Cum s-au fotografiat cele două sportive

Aryna Sabalenka și Paula Badosa s-au fotografiat împreună, iar imaginile cu cele două sportive au devenit virale pe internet. Cum s-au afișat acestea?
21.10.2025 | 11:39
Aryna Sabalenka și Paula Badosa sunt bune prietene și au ajuns împreună în Dubai. Evident, momentul nu a putut trece neobservat. Cele două au făcut și câteva fotografii împreună, care au ajuns pe internet.

Cum s-au fotografiat Aryna Sabalenka și Paula Badosa

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, e gata să câștige trofeul WTA Finals de la Riyadh. Chiar dacă a ajuns în Dubai pentru a bifa o nouă victorie, aceasta a petrecut și timp de calitate cu cea mai bună prietenă a ei din tenis, Paula Badosa.

De altfel cele două sportive s-au descris în trecut ca fiind ”sufletele lor pereche”. Și evident, timpul petrecut împreună a fost imortalizat. Astfel, cele două au publicat câteva imagini pe internet care au stârnit curiozitatea fanilor.

Și totuși cum s-au distrat sportivele? Ziua de duminică au petrecut-o cu un dans lasciv. Momentul a fost filmat, iar mai apoi publicat pe contul de socializare al liderei mondiale.

Deși aceasta are un iubit oficial, mai exact pe Georgios Frangoulis, asta nu a fost o problemă. De cealaltă parte, Paula Badosa s-a despărțit recent de Stefanos Tsitsipas, iar momentan se știe că este singură.

Cum și-au petrecut timpul cele două sportive

Aryna Sabalenka și Paula Badosa nu s-au oprit doar aici. După dansul lasciv a urmat o cină la Hotelul Atlantis The Royal. Și acest moment a apărut pe rețelele de socializare.

De altfel Badosa a publicat și un mesaj subtil în dreptul imaginii. „La o întâlnire cu cineva special. (…). Întâlnirea ei preferată”, se arată în descriere, alături de niște emoji cu inimioare.

Și s-ar părea că cele două sportive nu s-au mai văzut de ceva timp. Astfel, revederea lor a fost una cât se poate de intensă. De altfel chiar Sabalenka a remarcat asta. „A trecut ceva timp”, a scris ea în dreptul unei postări.

De cealaltă parte, Badosa a publicat și ea un mesaj. „Din nou împreună, așa cum ar trebui să fie”, a notat aceasta. Aryna Sabalenka și Paula Badosa au luat masa împreună și s-a bucurat din plin de aceste momente.

Un an dificil pentru Paula Badosa

În timp ce pentru Aryna Sabalenka, anul 2025 a fost unul plin de reușite, nu același lucru se poate spune și despre Paula Badosa. Sportiva a traversat momente cât se poate de dificile.

Fostul număr 2 mondial a avut parte de accidentări încă din vară. Aceasta a fost nevoită să își încheie sezonul mai devreme. Totodată, sportiva s-a despărțit și de partenerul ei.

